Czy to był jego ostatni mecz? Niesamowite liczby Lewandowskiego w reprezentacji

Po raz pierwszy oficjalnym kapitanem mianował go w 2014 roku trener Adam Nawałka. Wówczas przejął tę funkcję od Jakuba Błaszczykowskiego. W czerwcu zeszłego roku tej funkcji pozbawił go ówczesny selekcjoner Michał Probierz. W lipcu stery reprezentacji przejął jednak Jan Urban i "oddał" Lewandowskiemu opaskę. Ten we wtorek po raz setny wyprowadził kolegów na boisko jako kapitan, co jest jednym z wielu rekordów kadry narodowej, jakie należą do zawodnika Barcelony.

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji 10 września 2008 roku w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z San Marino. Trener Leo Beenhakker wpuścił go wówczas na boisko w 59. minucie, a osiem minut później młody napastnik cieszył się z pierwszego trafienia w narodowych barwach, ustalając wynik na 2:0. Wcześniej golami uczcił pierwsze występy w ówczesnej drugiej lidze w Zniczu Pruszków, w Ekstraklasie w Lechu Poznań, a później w Bayernie Monachium.

Rok zajęło mu rozegranie 10 spotkań w kadrze, a po kolejnym miał ich już 25. Jubileuszowe - 50. - przypadło na towarzyską potyczkę z Urugwajem w Gdańsku, przegraną 1:3 w listopadzie 2012. Mecz numer 75 to także towarzyskie starcie z Finlandią we Wrocławiu 26 marca 2016. Setny występ miał miejsce 11 października 2018 w przegranym 2:3 meczu Ligi Narodów z Portugalią w Chorzowie. Z kolei granicę 150 osiągnął w czerwcu 2024 w towarzyskiej konfrontacji z Turcją, wygranej w Warszawie 2:1.

W żadnym z tych spotkań nie wpisał się na listę strzelców, co więcej, w tym ostatnim doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu występ z Holandią (1:2) na inaugurację Euro 2024.

We wtorek przeciw Szwecji (2:3) zagrał w drużynie narodowej po raz 165., czym śrubuje krajowy rekord. W historii futbolu tylko 20 piłkarzy zaliczyło więcej występów reprezentacji. Na czele tego zestawienia plasuje się słynny Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 226.

Do historii polskiego futbolu Lewandowski przeszedł też m.in. 5 października 2017 roku, kiedy dzięki trzem golom w wyjazdowym spotkaniu z Armenią został najlepszym strzelcem reprezentacji, dystansując dotychczasowego lidera zestawienia Włodzimierza Lubańskiego (48).

Do dziś bramek uzbierał już 89; ostatnią uzyskał 26 marca w półfinale barażowym z Albanią (2:1). W Europie lepszym osiągnięciem może się pochwalić jedynie Ronaldo - 143 trafienia, a tyle samo zgromadził Belg Romelu Lukaku. Łącznie co najmniej 89 goli strzeliło siedmiu graczy, w tym m.in. Argentyńczyk Lionel Messi.

Osiem trafień Lewandowski zaliczył w wielkich turniejach, w tym sześć w mistrzostwach Europy. Pod tym względem lepszy od niego w polskim futbolu jest tylko Grzegorz Lato - 10, wszystkie w mundialach.

"Lewy" zaliczył sześć wielkich imprez - mistrzostwa Starego Kontynentu w 2012, 2016, 2021 i 2024 roku oraz mundiale w 2018 i 2022. Wiele wskazuje, że tej liczby może nie powiększyć.

PAP