Gol Lewandowskiego, a potem takie słowa Flicka. "Jeszcze za wcześnie"

W sobotni wieczór Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Atletico Madryt w ramach 30. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. W pierwszych 45 minutach oba zespoły zdobyły po jednej bramce, na listę strzelców wpisali się kolejno Giuliano Simeone i Marcus Rashford. Stołeczna ekipa znajdowała się jednak w gorszej sytuacji, ponieważ pod koniec pierwszej połowy czerwoną kartkę otrzymał Nicolas Gonzalez.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Polak pojawił się na murawie w 79. minucie, a już w 87. mógł cieszyć się ze strzelonego gola. To trafienie zapewniło "Blaugranie" ostateczny triumf.

Po zakończeniu spotkania głos w sprawie przyszłości kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski zabrał trener Barcelony - Hansi Flick. Warto przypomnieć, że kontrakt "Lewego" kończy się w czerwcu tego roku i nadal nie wiadomo, czy 37-latek pozostanie na dłużej w stolicy Katalonii.

- Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o przedłużeniu jego kontraktu. Jestem z niego zadowolony. Przed nami jeszcze 8 meczów, nic nie jest jeszcze przesądzone. Zdecydujemy, kiedy zakończymy sezon - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez profil "BarcaInfo" na platformie X.

"Duma Katalonii" swój kolejny mecz rozegra już w środę, kiedy zmierzy się z... Atletico Madryt. Tym razem będzie to rywalizacja w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

