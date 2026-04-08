Agent Roberta Lewandowskiego na Camp Nou! Ważne rozmowy przy okazji meczu Ligi Mistrzów
Według hiszpańskich mediów na trybunach Camp Nou podczas środowego meczu Ligi Mistrzów ma pojawić się agent Roberta Lewandowskiego. Pini Zahavi będzie rozmawiał z polskim napastnikiem o jego przyszłości w zespole ze stolicy Katalonii.
W środę Barcelona rozegra swój pierwszy ćwierćfinałowy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze "Blaugrany" zmierzą się na swoim boisku z Atletico Madryt. Oczywiście nadchodzące spotkanie będzie arcyważne dla szkoleniowca "Barcy" - Hansiego Flicka, jak i dla jednego z gwiazdorów zespołu - Roberta Lewandowskiego. Jak się jednak okazuje, nie tylko rywalizacja sportowa będzie istotna przy okazji tej konfrontacji.
Według informacji podanych przez "Mundo Deportivo" na trybunach Camp Nou podczas środowego starcia pojawi się agent Flicka i Lewandowskiego - Pini Zahavi. Według doniesień, ma on rozmawiać ze szkoleniowcem i polskim napastnikiem o ich przyszłości w szeregach "Dumy Katalonii".
Przypomnijmy, że kontrakt "Lewego" z Barceloną kończy się 30 czerwca. Chociaż kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski miał już otrzymać oferty z zespołów takich jak Chicago Fire, Juventus i AC Milan, to według medialnych doniesień chciałby zostać w stolicy Katalonii. Zahavi podczas najbliższej wizyty ma przedyskutować z Lewandowskim szczegóły jego ewentualnej umowy.
Podobnie wygląda sytuacja Flicka. Niemiecki trener podpisał umowę, która kończy się w czerwcu 2027 roku. Włodarze Barcelony chcieliby, by szkoleniowiec na dłużej pozostał w ich klubie. Zahavi ma wykorzystać środowy mecz do przedyskutowanie z Flickiem strategii negocjacyjnej.