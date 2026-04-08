Arcyważny mecz dla Lewandowskiego i spółki. Na kogo postawi Hansi Flick?

Przed nami pierwsze ćwierćfinałowe starcie Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Kto pojawi się na murawie? Czy Robert Lewandowski znajdzie się w wyjściowym składzie "Blaugrany"?

W środę 8 kwietnia dojdzie do ciekawie zapowiadającego się spotkania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. FC Barcelona podejmie Atletico Madryt. Nadchodząca rywalizacja między dwoma hiszpańskimi zespołami wzbudziła poruszenie w światowych mediach, a w szczególności wśród dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Agent Roberta Lewandowskiego na Camp Nou! Ważne rozmowy przy okazji meczu Ligi Mistrzów

 

Hiszpańscy żurnaliści szczególnie zainteresowani są tym, na kogo postawią szkoleniowcy obu zespołów. Według większości mediów w podstawowym składzie Barcelony na to spotkanie ma pojawić się Robert Lewandowski. Przypomnijmy, że niedawno "Duma Katalonii" pokonała w ligowym starciu Atletico Madryt 2:1, a jedną z bramek zdobył właśnie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

 

Oprócz "Lewego" w składzie Barcelony mają pojawić się między innymi Lamine Yamal, Joao Cancelo czy Pedri. Między słupkami pojawić się ma natomiast Joan Garcia - Wojciech Szczęsny zasiądzie na ławce. 

 

Jak ma wyglądać skład stołecznej ekipy? Według medialnych doniesień Diego Simeone ma przeprowadzić kilka zmian w stosunku do wcześniej wspomnianego - przegranego przez Atletico - meczu. W wyjściowej jedenastce mają znaleźć się między innymi Julian Alvarez, David Hancko i Ademola Lookman.

 

Przewidywany skład Barcelony według dziennika "Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

 

Przewidywany skład Atletico Madryt według dziennika "Marca": Juan Musso - Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman - Antoine Griezmann - Julián Alvarez

 

Przewidywany skład Barcelony według "AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo - Fermin Lopez - Robert Lewandowski

 

Przewidywany skład Atletico Madryt według "AS": Juan Musso - Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri - Koke, Marcos Llorente - Giuliano Simeone, Ademola Lookman - Antoine Griezmann - Julián Alvarez

 

Rewanż w stolicy Hiszpanii zostanie rozegrany 14 kwietnia.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci zgodnie o Robercie Lewandowskim. "Jest geniuszem"
Zobacz także

Roman Kosecki w Cafe Futbol: Lewandowski powinien dostać "Złotą Piłkę" za zasługi

