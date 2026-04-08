Liga Mistrzów: FC Barcelona - Atletico Madryt. Relacja na żywo

Na Camp Nou dojdzie do hiszpańskiej rywalizacji Barcelony z Atletico, które w tym sezonie spotykają się wyjątkowo często. W półfinale Pucharu Króla górą byli podopieczni trenera Diego Simeone - zwyciężyli u siebie aż 4:0, by w rewanżu przegrać 0:3.

W krajowej ekstraklasie dwukrotnie wygrała „Duma Katalonii” - w grudniu 3:1 u siebie, a w minioną sobotę 2:1 na wyjeździe, po niecodziennym golu w końcówce meczu Roberta Lewandowskiego. Po strzale Joao Cancelo piłka odbiła się od bramkarza, następnie od klatki piersiowej polskiego napastnika i wpadła do siatki.

Wydaje się, że lekkim faworytem - nawet mimo braku kontuzjowanego Raphinhi - będzie drużyna Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, która w Primera Division jest liderem, a czwarte Atletico wyprzedza aż o 19 punktów. Katalończycy są rozpędzeni, wygrali cztery mecze z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki, natomiast zespół Simeone trzy ostatnie przegrał.

BS, PAP