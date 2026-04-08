Niesamowity wyczyn Lewandowskiego! Polak z workiem goli

Znany portal statystyczny "Transfermarkt" opublikował ranking najlepszych napastników Champions League w ostatniej dekadzie. Bezkonkurencyjny jest Robert Lewandowski, który ze znaczną przewagą zajmuje pierwsze miejsce.

fot. PAP
Polak wyprzedza takie legendy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi oraz aktualne gwiazdy światowego futbolu jak Kylian Mbappe i Erling Haaland. Oczywiście warto podkreślić, że Portugalczyk i Argentyńczyk już od kilku lat nie rywalizują w Europie, natomiast Francuz i Norweg zaczęli w niej brylować stosunkowo od niedawna.

 

Nie zmienia to jednak faktu, że statystyki Lewandowskiego są imponujące. Polak w ostatniej dekadzie zdobył aż 86 bramek w Lidze Mistrzów i dorzucił do tego 15 asyst. Drugi pod tym względem jest Mbappe z 68 golami i 28 asystami. Podium uzupełnia Ronaldo z 63 trafieniami i 19 asystami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szansa przed Robertem Lewandowskim! Może pobić własny rekord

 

37-letni napastnik Barcelony nadal może powiększyć swój dorobek, ponieważ jego zespół awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Atletico Madryt.

 

W klasyfikacji wszech czasów najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów jest Ronaldo z 140 golami. Drugą pozycję zajmuje Messi z 129 bramkami. Trzeci jest Lewandowski z 109 trafieniami. To jedyni piłkarze, którzy mogą pochwalić się trzycyfrowymi zdobyczami. W przypadku Polaka licznik wciąż bije i nadal może zmniejszyć dystans do legendarnego duetu.

 

Lewandowski, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. W tym sezonie zdobył 17 bramek w 38 meczach dla Barcelony. W sumie dla "Dumy Katalonii" strzelił 118 goli w 185 spotkaniach, co czyni go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu.

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jacek Jaroszewski: Robert Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy uda, co wyklucza go z meczu z Holandią
Zobacz także

Jest raport medyczny reprezentacji. Fatalne doniesienia w sprawie Lewandowskiego!

