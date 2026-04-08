Niesamowity wyczyn Lewandowskiego! Polak z workiem goli

Polak wyprzedza takie legendy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi oraz aktualne gwiazdy światowego futbolu jak Kylian Mbappe i Erling Haaland. Oczywiście warto podkreślić, że Portugalczyk i Argentyńczyk już od kilku lat nie rywalizują w Europie, natomiast Francuz i Norweg zaczęli w niej brylować stosunkowo od niedawna.

Nie zmienia to jednak faktu, że statystyki Lewandowskiego są imponujące. Polak w ostatniej dekadzie zdobył aż 86 bramek w Lidze Mistrzów i dorzucił do tego 15 asyst. Drugi pod tym względem jest Mbappe z 68 golami i 28 asystami. Podium uzupełnia Ronaldo z 63 trafieniami i 19 asystami.

37-letni napastnik Barcelony nadal może powiększyć swój dorobek, ponieważ jego zespół awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Atletico Madryt.

W klasyfikacji wszech czasów najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów jest Ronaldo z 140 golami. Drugą pozycję zajmuje Messi z 129 bramkami. Trzeci jest Lewandowski z 109 trafieniami. To jedyni piłkarze, którzy mogą pochwalić się trzycyfrowymi zdobyczami. W przypadku Polaka licznik wciąż bije i nadal może zmniejszyć dystans do legendarnego duetu.

Lewandowski, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. W tym sezonie zdobył 17 bramek w 38 meczach dla Barcelony. W sumie dla "Dumy Katalonii" strzelił 118 goli w 185 spotkaniach, co czyni go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu.

📊 Robert Lewandowski zaliczył najwięcej bramek + asyst w ostatnich 10 sezonach Ligi Mistrzów UEFA.

