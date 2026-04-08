Szansa przed Robertem Lewandowskim! Może pobić własny rekord

Robert Lewandowski, który już od poprzedniej rundy jest najstarszym strzelcem gola w fazie pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, w środowym meczu ćwierćfinałowym z Atletico Madryt może poprawić ten rekord na 37 lat i 230 dni.

Piłkarz FC Barcelony Robert Lewandowski cieszący się po strzeleniu gola.
fot. PAP
18 marca polski napastnik Barcelony dwukrotnie trafił do bramki Newcastle United (7:2), więc - według UEFA - został najstarszym strzelcem w fazie pucharowej Champions League w wieku 37 lat i 209 dni.

 

"Lewy" trzy tygodnie temu zdystansował Walijczyka Ryana Giggsa, który w barwach Manchesteru United uzyskał bramkę w półfinale przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen w kwietniu 2011 roku, gdy miał 37 lat i 148 dni.

 

Pierwszą piątkę tego zestawienia uzupełniają: Włoch Francesco Acerbi z Interu Mediolan, który w wieku 37 lat i 85 dni strzelił gola Barcelonie na wagę awansu do finału poprzedniej edycji, Bośniak Edin Dżeko - także jako zawodnik tej włoskiej drużyny - miał 37 lat i 54 dni posyłając piłkę do siatki AC Milan w półfinale 10 maja 2023 oraz Argentyńczyk Nicolas Otamendi z Benfiki Lizbona, który pokonał Wojciecha Szczęsnego w bramce Barcelony 11 marca 2025 w meczu 1/8 finału, mając 37 lat i 27 dni.

 

Najstarszym piłkarzem, który w ogóle wpisał się na listę strzelców w spotkaniu LM, jest Portugalczyk Pepe. Jako zawodnik FC Porto trafił do siatki Szachtara Donieck w meczu fazy grupowej 13 grudnia 2023 roku w wieku 40 lat i 290 dni.

 

W finale Champions League, na który Lewandowski ma w tym sezonie szansę, palma pierwszeństwa pod tym względem należy do Włocha Paolo Maldiniego. Uczynił to jako gracz Milanu 25 maja 2005 roku w słynnym finale z Liverpoolem Jerzego Dudka, kiedy angielski zespół odrobił trzybramkową stratę (0:3). Liczył sobie wtedy 36 lat i 333 dni.

 

Polski napastnik jest czwartym najlepszym strzelcem Barcelony w historii rywalizacji o Puchar Europy. Ma w dorobku 23 gole dla tej drużyny, o dwa mniej niż Urugwajczyk Luis Suarez i Brazylijczyk Rivaldo. Niedościgniony jest i zapewne długo będzie Argentyńczyk Lionel Messi - 120. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

