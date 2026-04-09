Ocenili grę Lewandowskiego. "To nie był jego wieczór"

"Nikt nie uznaje tej rywalizacji za rozstrzygniętą" – zaznaczył sportowy dziennik "Marca", choć to piłkarze "Atleti" opuszczali Camp Nou w zdecydowanie lepszych nastrojach, mając w dodatku rewanż za tydzień na swoim stadionie.

"Barcelona liczy na cud na Metropolitano" – napisał z kolei kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

- Przegraliśmy, ale mieliśmy bardzo dobre okazje. Nie zamierzamy się poddawać – przyznał po końcowym gwizdku trener "Dumy Katalonii" Hansi Flick. Niemiec miał zastrzeżenia do arbitrów, w tym odpowiedzialnych za VAR, za niepodyktowaną "jedenastkę" po zagraniu piłki ręką w polu karnym przez zawodnika Atletico.

- Nigdy wcześniej tu nie wygraliśmy. Barcelona to najlepsza drużyna w Europie, obok PSG i Bayernu. Udało nam się zadać ciosy w kluczowych momentach. Drugi gol dodał nam pewności siebie – skomentował z kolei trener gości Diego Simeone.

Dziennik "AS" napisał, że plan "Cholo", jak określa się argentyńskiego szkoleniowca, wypadł idealnie, a jego ekipa wykorzystała wszystkie swoje atuty.

Choć Robert Lewandowski wyszedł w środę w pierwszym składzie, nie pokazał zbyt wiele i po przerwie na boisku już się nie pojawił. Kataloński "Sport" ocenił jego występ na "czwórkę" w 10-stopniowej skali.

"To zdecydowanie nie był jego wieczór. Nie miał zbyt wielu okazji do gry z piłką. To jego strata doprowadziła do czerwonej kartki dla Paua Cubarsiego, a na domiar złego lekko musnął piłkę przy golu Juliana Alvareza" – skomentował występ Polaka "Sport".

Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się we wtorek na Metropolitano w Madrycie. W lutym Barcelona przegrała tam 0:4 w rozgrywkach Pucharu Króla, z których ostatecznie odpadła po zwycięstwie w rewanżu 3:0.

PAP