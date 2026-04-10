Robert Lewandowski opublikował wpis. "Trenerze, nie tak miało być"

Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 10 kwietnia opublikował oficjalny komunikat, w którym znalazła się bardzo smutna informacja. W wieku 49 lat zmarł były piłkarz, a później trener - Jacek Magiera.

Kondolencje złożył między innymi kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony opublikował wpis w mediach społecznościowych.

"Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - napisał "Lewy".

Trenerze, nie tak miało być…



Robert Lewandowski (@lewy_official) April 10, 2026

Magiera jako piłkarz występował w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Później zasiadał na ławkach trenerskich takich drużyn jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Zagłębie Sosnowiec. Jako piłkarz i szkoleniowiec sięgał między innymi po mistrzostwa Polski i Puchary Polski. W swojej karierze trenerskiej pracował też z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Ostatnio pełnił funkcję drugiego trenera w seniorskiej kadrze.

