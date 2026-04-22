Hiszpanie już wiedzą. Zła informacja dla Roberta Lewandowskiego

W środę 22 czerwca FC Barcelona zagra u siebie z Celtą Vigo w meczu 33. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Dla "Blaugrany" może być to bardzo ważny mecz. Przypomnijmy, że we wtorek Real Madryt sięgnął po zwycięstwo, tym samym przybliżając się w tabeli do liderującej Barcelony na sześć punktów. Jeżeli "Duma Katalonii" chce utrzymać wcześniej wypracowaną przewagę nad największym rywalem, musi w środę przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

ZOBACZ TAKŻE: 10 lat temu zaskoczyli piłkarski świat! Teraz zaliczyli kolejny spadek

Hansi Flick będzie musiał zatem porządnie zastanowić się nad wyborami personalnymi przed tym starciem. Na kogo postawi niemiecki szkoleniowiec? Hiszpańskie media już przewidują, jak może wyglądać wyjściowa jedenastka Barcelony.

Według dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego w podstawowym składzie zespołu ze stolicy Katalonii nie pojawi się Robert Lewandowski. Jego miejsce ma zająć Ferran Torres. Przypomnijmy, że ostatni raz kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ostatni raz został wybrany do wyjściowej jedenastki 8 kwietnia podczas pierwszego meczu z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri - Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermin Lopez

Przewidywany skład Barcelony według dziennika "Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermin Lopez

Przewidywany skład Barcelony według "AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez - Ferran Torres

Środowy mecz Barcelony rozpocznie się o godzinie 21:30.

