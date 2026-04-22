Lewandowski trafi do Włoch? Jest poważne zainteresowanie

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż nie jest pewna. Nie wiadomo, czy Polak pozostanie w Barcelonie, w której występuje od 2022 roku.

W związku z tym, w ostatnich miesiącach aż huczy od plotek transferowych w kontekście napastnika naszej reprezentacji. Jednym z kierunków, o którym piszą media, są Włochy.

Dotychczas wieści mówiły o Milanie. Teraz uznany włoski dziennikarz Nicolo Schira przedstawił najnowsze doniesienia. Według jego informacji, Lewandowskim zainteresowany jest Juventus.

Co więcej, Schira przekazał, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania między przedstawicielami zawodnika a klubu z Turynu. Ci zamierzają zaproponować ofertę opiewającą na sześć milionów euro rocznie.

