Lewandowski trafi do Włoch? Jest poważne zainteresowanie

Robert Lewandowski

W ostatnich miesiącach Robert Lewandowski łączony był z zespołem AC Milan. Teraz z Włoch pojawiło się konkretne zainteresowanie. Nie chodzi jednak o klub z Mediolanu.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony
fot. PAP/EPA
Robert Lewandowski

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż nie jest pewna. Nie wiadomo, czy Polak pozostanie w Barcelonie, w której występuje od 2022 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski obrońca w niemieckim gigancie?! "Oferta na poziomie 25 milionów euro"

 

W związku z tym, w ostatnich miesiącach aż huczy od plotek transferowych w kontekście napastnika naszej reprezentacji. Jednym z kierunków, o którym piszą media, są Włochy.

 

Dotychczas wieści mówiły o Milanie. Teraz uznany włoski dziennikarz Nicolo Schira przedstawił najnowsze doniesienia. Według jego informacji, Lewandowskim zainteresowany jest Juventus.

 

Co więcej, Schira przekazał, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania między przedstawicielami zawodnika a klubu z Turynu. Ci zamierzają zaproponować ofertę opiewającą na sześć milionów euro rocznie.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Chciał zdjąć stres z chłopaków". Koseccy pochwalili Roberta Lewandowskiego

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 