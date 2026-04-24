Lewandowski się wygadał! Wszystko już jasne? "Powiedziałem chyba za dużo"

Lewandowski wziął udział w streamie charytatywnym na kanale "Łatwogang", podczas którego zbierano pieniądze dla dzieci chorych na nowotwór, wspierając fundację "Cancer Fighters". Napastnik Barcelony odpowiadał na wiele nurtujących pytań, dotyczących m.in. jego przynależności klubowej. Tutaj pozostał enigmatyczny, ale zupełnie inaczej zachował się w kontekście reprezentacji Polski.

Piłkarz zadeklarował bowiem, że odwiedzi chore dzieci w Warszawie przy okazji najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski w czerwcu.

- Przyjadę na mecz i będzie można się spotkać. Powiedziałem chyba za dużo, ale okej - rzekł. - Jeśli zostaniesz powołany - skwitowała żona Anna, która dołączyła do streama.

Przypomnijmy, że Lewandowski ostatni mecz w kadrze rozegrał podczas niedawnego finału baraży ze Szwecją pod koniec marca. Wówczas podopieczni Jana Urbana ulegli w Sztokholmie 2:3 i stracili możliwość awansu na tegoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Tuż po ostatnim gwizdku rozgoryczony porażką piłkarz dał do zrozumienia, że kończy przygodę z kadrą, dla której wystąpił 165-krotnie i strzelił 89 goli.

