Lewandowski wykluczył ten kierunek! Rozważa tylko dwie opcje

"Przełomowe spotkania w sprawie Lewandowskiego. Sprawa jest bliska rozstrzygnięcia" - brzmi tytuł tekstu. Dziennikarze podkreślili, że piłkarz ma podjąć decyzję w najbliższych dniach, ale rozważa już tylko dwie opcje: pozostanie w Barcelonie albo przyjęcie oferty jednego z klubów Serie A.

ZOBACZ TAKŻE: Cała Portugalia mówi o Pietuszewskim! Oto, co go czeka

"Agent Lewandowskiego Pini Zahavi przebywa we Włoszech, gdzie przeprowadzi dwa kluczowe spotkania z Juventusem i Milanem. Następnie ma udać się do Barcelony, aby omówić potencjalne scenariusze z samym piłkarzem" - przekazano.

37-latek zdaje sobie sprawę, że jego pozycja w Barcelonie jest coraz słabsza. Rzekomo klub oferuje mu przedłużenie umowy o rok, ale na znacznie niższych warunkach finansowych. Mówi się, że może to być nawet 50 proc. wynagrodzenia.

Reprezentant Polski nie zważa jednak na pieniądze. Chce wiedzieć, jakie plany ma wobec niego Hansi Flick i na ile minut w przyszłym sezonie mógłby liczyć. "Jest gotów zaakceptować drugoplanową rolę, ale nie chce być graczem symbolicznym" - czytamy.

Włoskie kluby - konkretnie AC Milan i Juventus - chcą go pozyskać i oferują takie same warunki jak Barcelona. Kluczową różnicą jest to, że proponują dwuletni kontrakt i status podstawowego gracza.

Lewandowski chciałby występować w Lidze Mistrzów. Choć AC Milan ma już zapewniony udział w kolejnej edycji, to Juventus wciąż musi o to walczyć. Priorytetem jest jednak Barcelona, choć piłkarz ma coraz większe wątpliwości.

"Przekonać go mogą jedynie włoskie kluby, jeśli ich projekty będą ambitne" - napisano. Na koniec zaznaczono, że temat Chicago Fire w ostatnich tygodniach stracił na znaczeniu, natomiast wyjazd do Arabii Saudyjskiej nie wchodzi w grę ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.