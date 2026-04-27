Znowu głośno o Lewandowskim. "Definitywnie odejdzie z Barcelony"

Lewandowski stracił miejsce w podstawowym składzie "Dumy Katalonii" i obecnie jest tylko rezerwowym. W tym sezonie zdobył 17 bramek w 41 meczach. Pierwszym wyborem w talii Flicka jest Ferran Torres, który jeszcze niedawno był zmiennikiem Polaka.

37-latkowi kończy się kontrakt z klubem po tym sezonie i od wielu tygodni trwa debata, czy zdecyduje się zostać na kolejny rok, a może jednak odejść. Gdyby zdecydował się na ten pierwszy wariant, musiałby zgodzić się ze znaczną obniżką pensji oraz statusem rezerwowego. Ba, w hierarchii mógłby nie być nawet drugim wyborem Flicka, bo Barcelona nadal szuka napastnika do rywalizacji z Torresem.

Tymczasem kapitan naszej kadry nie zamierza odcinać kuponów, więc będzie zmuszony szukać pracodawcy gdzieś indziej. Chętnych na jego pozyskanie nie brakuje. Najgłośniej mówi się o kierunku włoskim, czyli AC Milan i Juventusie. Należy brać pod uwagę również Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską.

"Robert Lewandowski definitywnie odejdzie z Barcelony, kiedy jego kontrakt wygaśnie latem tego roku. Jest to już jasne. Relacje pomiędzy polskim napastnikiem a menadżerem Hansim Flickiem znacznie się pogorszyły, a sam Lewandowski przesunął uwagę w stronę innych opcji" - przekazał Balague za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do końca sezonu Barcelonie zostało jeszcze pięć meczów. "Blaugrana" jest o krok od mistrzostwa Hiszpanii, co byłoby już trzecim tytułem dla Lewandowskiego. Polak wywalczył również Puchar Hiszpanii i trzy Superpuchary Hiszpanii. W pierwszym sezonie był królem strzelców La Liga. W sumie od 2022 roku wystąpił w 188 meczach, w których zdobył 118 bramek i zanotował 24 asysty. W klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów zajmuje jedenaste miejsce.

