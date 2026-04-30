Przełom ws. Lewandowskiego! Jeden człowiek może przesądzić o transferze

"Lewandowski - Juve, porozumienie!" - brzmi tytuł czwartkowego artykułu. Dziennikarze obszernie rozpisali się na ten temat. "Dajcie mi Lewego, a poruszę świat - gra słów tak bluźniercza, jak i trafna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zwolennikiem sensacyjnego transferu jest trener Luciano Spalletti" - czytamy.

Aby stało się to możliwe, Juventus musi wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. "To jedyny prawdziwy warunek Lewandowskiego" - przekazano. "Tuttosport" podkreśla, że reprezentant Polski widzi obecnie w Juventusie "najbardziej atrakcyjną opcję".

Agent napastnika Pini Zahavi miał już odbyć rozmowy z przedstawicielami klubu z Turynu i pierwsze wrażenia są "pozytywne".

Dodano, że na stole leży roczny kontrakt, choć hiszpańskie media pisały nawet o dwuletniej umowie. Lewandowski miałby zarabiać ok. sześciu milionów euro netto rocznie plus premie uzależnione od wyników sportowych.

Zanim pojawią się konkretne informacje, Lewandowskiego czeka jeszcze pięć spotkań w barwach Barcelony. Rywalami drużyny Hansiego Flicka będą: Osasuna, Real Madryt, Deportivo Alaves, Real Betis oraz Valencia.