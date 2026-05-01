Laporta zwołuje spotkanie ws. Lewandowskiego. Wiemy, kiedy wyjaśni się przyszłość Polaka
Robert Lewandowski już niebawem może opuścić Barcelonę. Sporo mówi się, że dołączy do jednego z włoskich klubów. Stacja RAC 1 ujawniła, że specjalne spotkanie w sprawie Polaka zwołał prezydent Joan Laporta.
Stacja podała, że odejście Lewandowskiego może pomóc w wygenerowaniu miejsca w budżecie płacowym. "Rozstanie z nim mogłoby odciążyć finanse klubu - to scenariusz rozważany zarówno przez pion sportowy, jak i ekonomiczny" - czytamy.
ZOBACZ TAKŻE: Polak z mistrzostwem kraju! Wielki faworyt zdetronizowany
Dziennikarze twierdzą, że przyszłość 37-latka nie jest jeszcze przesądzona. Prezydent Joan Laporta "chce wyciągnąć do niego rękę" i przedłużyć z nim kontrakt, choć na zdecydowanie innych warunkach. Hiszpańskie media twierdzą, że miałoby to być aż 50 proc. obniżki pensji.
Laporta zwołał na przyszły tydzień specjalne spotkanie z agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim, by omówić plan działania i podjąć ostateczną decyzję.
Na koniec dodano, że napastnik nie zamyka się na pozostanie w barwach Barcelony, ale nie może też narzekać na brak zainteresowania. Chcą go kluby z MLS, Arabii Saudyjskiej oraz Serie A. Mowa konkretnie o Milanie oraz Juventusie, w którym widziałby go trener Luciano Spalletii.
Lewandowskiego czeka jeszcze pięć spotkań do zakończenia obecnego sezonu. Rywalami drużyny Hansiego Flicka będą: Osasuna, Real Madryt, Deportivo Alaves, Real Betis oraz Valencia.