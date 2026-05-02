Była 81. minuta, kiedy Lewandowski zachwycił! Kolejne trafienie Polaka

W sobotę 2 maja naprzeciwko siebie stanęły Osasuna i FC Barcelona. W wyjściowym składzie "Blaugrany" pojawił się kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne trzy punkty dla Lecha Poznań!

Przez większość spotkania utrzymywał się bezbramkowy remis. Chociaż "Duma Katalonii" była w stanie tworzyć groźne akcje, to podopiecznym Hansiego Flicka brakowało skuteczności w kluczowych momentach.

Wszystko zmieniło się w 81. minucie. Z prawego skrzydła piłkę w pole karne dośrodkował Marcus Rashford. Podanie Anglika wykorzystał Lewandowski, który zgubił kryjącego go obrońcę i pewnym strzałem głową skierował futbolówkę do siatki.

Dla polskiego napastnika to 13. gol zdobyty w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii.

AA, Polsat Sport