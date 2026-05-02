FC Barcelona przygotowuje się do sobotniego starcia z Osasuną. Wszystko wskazuje na to, że do kadry meczowej powróci Raphinha, który od przeszło miesiąca leczył uraz. Gotowość Brazylijczyka do gry to doskonała wiadomość dla Hansiego Flicka, zmuszonego obecnie radzić sobie bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala.

Do dyspozycji szkoleniowca "Blaugrany" będą także Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnim, wygranym 2:0 ligowym meczu z Getafe rozegrał pełne 90 minut i zanotował asystę przy trafieniu Marcusa Rashforda. Z kolei 36-letni bramkarz po raz ostatni pojawił się na murawie w spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle. Zastąpił wówczas kontuzjowanego Joana Garcię, spędzając na boisku zaledwie 9 minut.

W tabeli La Ligi Barcelona ma już 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i pewnie zmierza po drugi z rzędu tytuł mistrzowski.

