Gwiazdy na wylocie z Barcelony! Wyciekła lista nazwisk. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

FC Barcelona zamierza szukać wzmocnień, aby w kolejnym sezonie nie tylko walczyć o dominację na krajowym podwórku, ale również spróbować sięgnąć po Ligę Mistrzów. W pierwszej kolejności klub pożegna się z kilkoma zawodnikami.

"AS" opublikował listę zawodników, którzy mają odejść po tym sezonie. W tym gronie są Jules Kounde, Alejandra Balde, Ronald Araujo, Marc Casado i Roony Bardghji. W przypadku pierwszej trójki musi pojawić się atrakcyjna oferta. Z kolei ten ostatni prawdopodobnie zostanie wypożyczony, ponieważ dyrektor sportowy Deco wciąż widzi w nim spory talent.

Na liście nie ma ani Lewandowskiego, ani Szczęsnego, co nie oznacza, że obaj na pewno zostaną w stolicy Katalonii. Ich sytuacja jest jednak inna niż wspomnianych. Ten pierwszy sam musi postanowić, czy chce zostać, ale na gorszych warunkach czy skorzystać z lepszej oferty innych klubów. Z kolei ten drugi musi czekać na to, co z Marc-Andre ter Stegenem. Jeżeli Niemiec zostanie, to polski bramkarz może już nie być potrzebny.

Na razie klub szykuje się do świętowania kolejnego mistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka mogą zapewnić sobie tytuł już w najbliższy weekend, jeżeli co najmniej zremisują u siebie z Realem Madryt.

