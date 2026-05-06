Agent Lewandowskiego już w Barcelonie! Zapadnie decyzja o przyszłości Polaka

Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego, przybył do Barcelony na rozmowy z władzami klubu. Najbliższe spotkania z zarządem zadecydują o tym, gdzie polski napastnik zagra w kolejnym sezonie. Opcji jest kilka, a jedną z nich jest pozostanie na Camp Nou przy znacznej obniżce pensji.

Zahavi wylądował w Hiszpanii, aby negocjować sytuację swoich klientów, w tym kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Ze względu na fakt, że obecny kontrakt "Lewego" wkrótce wygasa, zaplanowano rozmowy z prezydentem FC Barcelony, Joanem Laportą. Głównym celem tego spotkania jest wypracowanie ostatecznego planu działania i podjęcie decyzji dotyczącej dalszej gry Polaka w zespole ze stolicy Katalonii.

 

Kluczowy głos w całej procedurze należy do trenera Hansiego Flicka, który musi zadeklarować, czy widzi 37-latka w swojej kadrze na przyszły sezon. Niezwykle ważny jest również aspekt finansowy, ponieważ odejście Polaka wygenerowałoby sporo wolnego miejsca w klubowym budżecie. Ewentualne przedłużenie współpracy z Lewandowskim ma wiązać się z propozycją obniżenia jego zarobków nawet o połowę.

 

W trwającym sezonie ligowym "Lewy" zagrał w 27 spotkaniach, w których zanotował trzynaście trafień i dwie asysty.

 

Jeśli negocjacje nie przyniosą porozumienia, realny staje się scenariusz, w którym Polak trafi do innego klubu. Interesują się nim zespoły z amerykańskiej ligi MLS, drużyny z Arabii Saudyjskiej oraz czołowe ekipy włoskiej Serie A, m.in. AC Milan i Juventus.

