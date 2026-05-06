Transfer Lewandowskiego nie dojdzie do skutku? Włoski gigant miał podjąć decyzję

Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego, przebywał w ostatnich dniach we Włoszech, gdzie spotkał się z przedstawicielami tamtejszych klubów. Jak donosi Gianluca Di Marzio, wyjaśniła się kwestia ewentualnego transferu Polaka do Juventusu.

Włoski dziennikarz poinformował, że podczas pobytu w Mediolanie Zahavi rozmawiał m.in. z zarządem "Starej Damy". Choć władze zespołu z Turynu darzą kapitana reprezentacji Polski ogromnym szacunkiem, to ostatecznie miały one zrezygnować z prób jego zakontraktowania. Głównym powodem wycofania się Juventusu z wyścigu o podpis "Lewego", według Di Marzio, są jego wysokie oczekiwania finansowe.

 

Zaraz po zakończeniu spotkań we Włoszech, agent 37-latka udał się z Włoch prosto do Barcelony, aby spotkać się z prezydentem klubu, Joanem Laportą. Głównym tematem rozmów ma być przyszłość Lewandowskiego, którego obecna umowa z "Dumą Katalonii" wygasa już 30 czerwca 2026 roku.

 

Władze "Blaugrany" nie wykluczają przedstawienia oferty przedłużenia współpracy z Polakiem, jednak warunkiem koniecznym byłaby sięgająca nawet 50% obniżka dotychczasowej pensji.

