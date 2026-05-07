Co z przyszłością Lewandowskiego? Zahavi przerwał milczenie. Te słowa rozpaliły kibiców!

Jakub ŻelepieńRobert Lewandowski

Pini Zahavi spotkał się w czwartek z Joanem Laportą w stolicy Katalonii. Wśród poruszonych przez mężczyzn tematów znalazła się między innymi kwestia przyszłości Roberta Lewandowskiego. Agent polskiego napastnika przerwał milczenie, a jego słowa rozpaliły kibiców FC Barcelona.

Zbliżenie na twarz starszego mężczyzny w garniturze i białej koszuli, patrzącego przed siebie.
fot. PAP
Pini Zahavi wylądował w Hiszpanii, aby negocjować przyszłość Roberta Lewandowskiego

Zahavi wylądował w Hiszpanii już w środę. Izraelczyk przyleciał do Barcelony, aby negocjować sytuację swoich klientów, w tym kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Ze względu na fakt, że obecny kontrakt "Lewego" wkrótce wygasa, zaplanowano rozmowy z prezydentem FC Barcelona, Joanem Laportą. Głównym celem tego spotkania jest wypracowanie ostatecznego planu działania i podjęcie decyzji dotyczącej dalszej gry Polaka w zespole ze stolicy Katalonii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny wypalił ws. transferu Lewandowskiego! Hit


Pierwsza tura negocjacji odbyła się w luksusowym hotelu Majestic. Tuż przed jego drzwiami na głównych zainteresowanych czekali dziennikarze hiszpańskiej redakcji "El Chiringuito". Zahavi, pytany o Lewandowskiego, udzielił lakonicznej odpowiedzi.


- Będziemy rozmawiać - powiedział Izraelczyk, a te słowa na nowo rozpaliły domysły i plotki wśród kibiców "Dumy Katalonii".

 

 

 

 

Dzień wcześniej Zahavi przebywał we Włoszech. Tam spotkał się między innymi z działaczami Juventusu. Według znanego dziennikarza Gianluki DiMarzio, choć władze zespołu z Turynu darzą kapitana reprezentacji Polski ogromnym szacunkiem, to ostatecznie miały one zrezygnować z prób jego zakontraktowania. Głównym powodem wycofania się Juventusu z wyścigu o podpis "Lewego", według Di Marzio, są jego wysokie oczekiwania finansowe.

 

Zainteresowanie Polakiem mają wciąż wykazywać kluby amerykańskie i saudyjskie. 

Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIAJOAN LAPORTAPIŁKA NOŻNAPINI ZAHAVIREPREZENTACJAROBERT LEWANDOWSKIWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Lewandowski: Chodzi o to, żebyśmy nie byli mocni w teorii, tylko w praktyce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 