Co z przyszłością Lewandowskiego? Zahavi przerwał milczenie. Te słowa rozpaliły kibiców!

Zahavi wylądował w Hiszpanii już w środę. Izraelczyk przyleciał do Barcelony, aby negocjować sytuację swoich klientów, w tym kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Ze względu na fakt, że obecny kontrakt "Lewego" wkrótce wygasa, zaplanowano rozmowy z prezydentem FC Barcelona, Joanem Laportą. Głównym celem tego spotkania jest wypracowanie ostatecznego planu działania i podjęcie decyzji dotyczącej dalszej gry Polaka w zespole ze stolicy Katalonii.

Pierwsza tura negocjacji odbyła się w luksusowym hotelu Majestic. Tuż przed jego drzwiami na głównych zainteresowanych czekali dziennikarze hiszpańskiej redakcji "El Chiringuito". Zahavi, pytany o Lewandowskiego, udzielił lakonicznej odpowiedzi.



- Będziemy rozmawiać - powiedział Izraelczyk, a te słowa na nowo rozpaliły domysły i plotki wśród kibiców "Dumy Katalonii".

🚨 CUMBRE LAPORTA-ZAHAVI por FLICK y LEWANDOWSKI.



💼 Ambos se han reunido este jueves en un hotel de Barcelona.



Dzień wcześniej Zahavi przebywał we Włoszech. Tam spotkał się między innymi z działaczami Juventusu. Według znanego dziennikarza Gianluki DiMarzio, choć władze zespołu z Turynu darzą kapitana reprezentacji Polski ogromnym szacunkiem, to ostatecznie miały one zrezygnować z prób jego zakontraktowania. Głównym powodem wycofania się Juventusu z wyścigu o podpis "Lewego", według Di Marzio, są jego wysokie oczekiwania finansowe.

Zainteresowanie Polakiem mają wciąż wykazywać kluby amerykańskie i saudyjskie.