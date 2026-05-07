Szczęsny wypalił ws. transferu Lewandowskiego! Hit
Gdzie zagra Robert Lewandowski w sezonie 2026/2027? To pytanie nie przestaje nurtować kibiców futbolu na całym świecie. Non stop pojawiają się różnego rodzaju doniesienia i spekulacje. Na ten temat wypowiedział się również jego kolega z Barcelony, Wojciech Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji Polski uczynił to w swoim stylu.
Według doniesień hiszpańskich mediów Lewandowski odejdzie z Barcelony po tym sezonie, ale nie wiadomo, kto będzie jego kolejnym pracodawcą. Dotychczas spekulowano na temat AC Milan lub Juventusu. Najprawdopodobniej 37-latek będzie chciał kontynuować karierę w Europie, ale i to nie jest do końca pewne.
Pewne jest, że... niewiele wiadomo, a większość informacji to jedynie domysły i przypuszczenia. Nie może być inaczej skoro o swojej przyszłości może nie wiedzieć nawet... sam Lewandowski. Polak prawdopodobnie wciąż zastanawia się, która opcja będzie dla niego najlepsza. Jeżeli zostanie w stolicy Katalonii, będzie musiał pogodzić się ze sporą obniżką pensji, ale przede wszystkim statusem rezerwowego.
Tymczasem nie brakuje renomowanych klubów, które byłyby w stanie zapewnić Polakowi grę w pierwszym składzie i podobne warunki finansowe, co w Barcelonie. Takim kierunkiem byłby np. Juventus, a więc klub, w którym wiele lat spędził Szczęsny. To zatem naturalne, że 35-latek został zapytany w wywiadzie dla Eleven Sports, czy przypadkiem nie zachęca Lewandowskiego do przenosin do Turynu.
- Po pierwsze - nie, nie szepczę mu do ucha. Po drugie, jak ja bym mu miał na podstawie swojego doświadczenia szeptać, to bym powiedział, żeby skończyć karierę, bo wtedy mogą się najlepsze rzeczy dziać. I nie wiadomo, kto się zgłosi. (…) Szczerze? Takie moje podejrzenie - Robert sam nie wie - przyznał Szczęsny.
Tą wypowiedzią były bramkarz m.in. Arsenalu nawiązał do swojego przypadku, gdy w zeszłym roku postanowił zakończyć karierę, aby niedługo później trafić do Barcelony. Dzięki temu może dorzucić do swojej kolekcji kolejne trofea z mistrzostwem Hiszpanii na czele. Był również bohaterem pamiętnego El Clasico na Santiago Bernabeu, kiedy obronił rzut karny Kyliana Mbappe. Szczęsny zadeklarował już, że zamierza pozostać na Camp Nou.
