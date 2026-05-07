Szczęsny wypalił ws. transferu Lewandowskiego! Hit

Według doniesień hiszpańskich mediów Lewandowski odejdzie z Barcelony po tym sezonie, ale nie wiadomo, kto będzie jego kolejnym pracodawcą. Dotychczas spekulowano na temat AC Milan lub Juventusu. Najprawdopodobniej 37-latek będzie chciał kontynuować karierę w Europie, ale i to nie jest do końca pewne.

Pewne jest, że... niewiele wiadomo, a większość informacji to jedynie domysły i przypuszczenia. Nie może być inaczej skoro o swojej przyszłości może nie wiedzieć nawet... sam Lewandowski. Polak prawdopodobnie wciąż zastanawia się, która opcja będzie dla niego najlepsza. Jeżeli zostanie w stolicy Katalonii, będzie musiał pogodzić się ze sporą obniżką pensji, ale przede wszystkim statusem rezerwowego.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny wrócił do akcji z "Łatwogangiem". Tak namówił Yamala

Tymczasem nie brakuje renomowanych klubów, które byłyby w stanie zapewnić Polakowi grę w pierwszym składzie i podobne warunki finansowe, co w Barcelonie. Takim kierunkiem byłby np. Juventus, a więc klub, w którym wiele lat spędził Szczęsny. To zatem naturalne, że 35-latek został zapytany w wywiadzie dla Eleven Sports, czy przypadkiem nie zachęca Lewandowskiego do przenosin do Turynu.

- Po pierwsze - nie, nie szepczę mu do ucha. Po drugie, jak ja bym mu miał na podstawie swojego doświadczenia szeptać, to bym powiedział, żeby skończyć karierę, bo wtedy mogą się najlepsze rzeczy dziać. I nie wiadomo, kto się zgłosi. (…) Szczerze? Takie moje podejrzenie - Robert sam nie wie - przyznał Szczęsny.

Tą wypowiedzią były bramkarz m.in. Arsenalu nawiązał do swojego przypadku, gdy w zeszłym roku postanowił zakończyć karierę, aby niedługo później trafić do Barcelony. Dzięki temu może dorzucić do swojej kolekcji kolejne trofea z mistrzostwem Hiszpanii na czele. Był również bohaterem pamiętnego El Clasico na Santiago Bernabeu, kiedy obronił rzut karny Kyliana Mbappe. Szczęsny zadeklarował już, że zamierza pozostać na Camp Nou.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wywiad z Wojciechem Szczęsnym w załączonym materiale wideo.

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

Polsat Sport