Niewiarygodne! Lewandowski może trafić do FC Porto

Lizbońskie telewizje Sport TV i CMTV odnotowują, że dobiegający końca w czerwcu kontrakt Lewandowskiego z Barceloną oznacza, że wzrosło zainteresowanie polskim snajperem. Twierdzą, że jednym z obserwujących go klubów jest m.in. FC Porto.

Z kolei portugalski portal Sapo pisze, że choć Lewandowski pojawił się jako opcja dla FC Porto, to jednak "nadal nie ma w tej sprawie żadnych konkretów".

Odnotowuje, że ewentualny scenariusz przejścia do ligi portugalskiej pojawił się w sformułowaniu o możliwości "wyboru niższej ligi piłkarskiej" przez Lewandowskiego w ostatnich deklaracjach dla stacji telewizyjnej Eleven Sports. Sapo spekuluje, że takimi rozgrywkami dla "Lewego" mogłaby być właśnie liga portugalska.

Informacja o możliwym pozyskaniu Lewandowskiego przez FC Porto wywołała spory entuzjazm na forach kibiców tego klubu. Przypominają oni, że kierownictwo "Smoków" nie waha się przed kupowaniem starszych zawodników. Zaznaczają, że latem do Porto sprowadzony został 35-letni holenderski napastnik Luuk de Jong.

Portugalscy komentatorzy wskazują tymczasem, że końcówka sezonu przebiega dla FC Porto pod znakiem niskiej skuteczności napastników. Twierdzą, że dyrekcja klubu szuka na rynku wzmocnień, szczególnie w linii ataku.

Od kilku tygodni portugalskie media, m.in. telewizje Sport TV i CMTV, spekulowały nad kolejnym kierunkiem Roberta Lewandowskiego po jego spodziewanym odejściu z Barcelony. Wskazywano zarówno możliwość zasilenia jednego z klubów we Włoszech, jak też przejścia Polaka do ligi saudyjskiej lub amerykańskiej.

FC Porto sprowadziło latem ubiegłego roku z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, na zasadzie wypożyczenia, z Arsenalu.

W styczniu do defensorów dołączył pozyskany z Jagiellonii Białystok 17-letni pomocnik Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy z Podlasia pomimo młodego wieku szybko przebił się do podstawowej jedenastki "Smoków".

Portugalscy komentatorzy zgodnie przyznają, że właśnie sprowadzenie do Porto polskich graczy oraz ich wysoka forma w rozgrywkach ligowych przyczyniły się do zdobycia w tym roku tytułu mistrza kraju. Drużyna zapewniła sobie trofeum na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu.

HP, PAP