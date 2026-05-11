No to wszystko już jasne! Lewandowski o swojej przyszłości

Lewandowski, który jest graczem Barcelony od 2022 roku, w minioną niedzielę świętował już trzecie mistrzostwo Hiszpanii. Udało się je zapewnić po wygranej w El Clasico z Realem Madryt 2:0. Polak pojawił się na boisku w drugiej połowie.

Wielu zastanawia się, czy były to ostatnie Gran Derbi Europa w karierze kapitana naszej kadry. Jego kontrakt wygasa po tym sezonie i od dawna trwają dyskusje na temat jego przyszłości.

- Co będę robił jesienią i gdzie? Nie wiem. Przed chwilą usłyszałem, że mam jeszcze 51 dni kontraktu, więc jeszcze mam trochę czasu. Posłucham jeszcze paru ofert i zdecyduję - przyznał Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports.

To oznacza, że nawet sam zainteresowany nie jest jeszcze pewny tego, w jakich barwach będzie grał w kolejnym sezonie. Mówi się, że w razie odejścia z Barcelony może chcieć podpisać umowę w nieco słabszej lidze, w której łatwiej będzie mu brylować.

- Może być taka opcja. Mam zaraz 38 lat, więc może to jest czas, żeby o tym pomyśleć, ale z drugiej strony fizycznie czuję się dobrze, więc w głowie jest taki miks. Na pewno muszę brać taką opcję pod uwagę, że może czas najwyższy jeszcze pograć i cieszyć się życiem. Może taka opcja też się nadarzy i nie mówię nie - rzekł.

Lewandowski w tym sezonie rozegrał 43 mecze, w których strzelił 18 goli i zanotował cztery asysty. W sumie zagrał dla Barcelony w 190 spotkaniach, w których zdobył 119 bramek i zapisał 24 asysty. W pierwszym sezonie gry w stolicy Katalonii był królem strzelców La Liga, którą wygrał trzykrotnie. Do tego należy dodać Puchar i trzy Superpuchary Hiszpanii.

