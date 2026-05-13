Hansi Flick zaskoczył! Dwóch Polaków w pierwszym składzie Barcelony
Hansi Flick ogłosił wyjściowy skład Barcelony na wyjazdowe spotkanie 36. kolejki hiszpańskiej La Ligi przeciwko Deportivo Alaves. W podstawowym składzie drużyny z Katalonii, która zapewniła już sobie tytuł mistrzowski, znaleźli się zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny.
"Duma Katalonii" przystępuje do tego starcia jako zespół, który zapewnił już sobie mistrzostwo kraju w obecnym sezonie ligowym. Katalończycy przypieczętowali zdobycie trofeum po niedzielnym zwycięstwie 2:0 nad Realem Madryt w słynnych derbach El Clasico. Obecnie Barcelona ma na swoim koncie 91 punktów.
Najbliższy przeciwnik mistrzów Hiszpanii znajduje się w diametralnie innej sytuacji. Deportivo Alaves zajmuje aktualnie 18. pozycję, co oznacza, że drużyna znajduje się w strefie spadkowej. Gospodarze tracą równo dwa punkty do miejsca gwarantującego pozostanie w La Lidze. Z tego względu środowa rywalizacja ma dla nich kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie.
Tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono wyjściową jedenastkę Barcelony. Zgodnie z decyzją trenera Hansiego Flicka, od pierwszej minuty na murawie pojawi się aż dwóch Polaków: w linii ataku zagra Robert Lewandowski, a w między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. Dla byłego golkipera reprezentacji Polski będzie to pierwszy występ w podstawowym składzie "Blaugrany" od 9 listopada 2025 roku.
Skład Barcelony na mecz przeciwko Deportivo Alaves:
Wojciech Szczęsny - Alex Balde, Pau Cubarsi, Alvaro Cortes, Jules Kounde - Marc Bernal, Marc Casado - Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.