Hansi Flick zaskoczył! Dwóch Polaków w pierwszym składzie Barcelony

"Duma Katalonii" przystępuje do tego starcia jako zespół, który zapewnił już sobie mistrzostwo kraju w obecnym sezonie ligowym. Katalończycy przypieczętowali zdobycie trofeum po niedzielnym zwycięstwie 2:0 nad Realem Madryt w słynnych derbach El Clasico. Obecnie Barcelona ma na swoim koncie 91 punktów.

Najbliższy przeciwnik mistrzów Hiszpanii znajduje się w diametralnie innej sytuacji. Deportivo Alaves zajmuje aktualnie 18. pozycję, co oznacza, że drużyna znajduje się w strefie spadkowej. Gospodarze tracą równo dwa punkty do miejsca gwarantującego pozostanie w La Lidze. Z tego względu środowa rywalizacja ma dla nich kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie.



Tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono wyjściową jedenastkę Barcelony. Zgodnie z decyzją trenera Hansiego Flicka, od pierwszej minuty na murawie pojawi się aż dwóch Polaków: w linii ataku zagra Robert Lewandowski, a w między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. Dla byłego golkipera reprezentacji Polski będzie to pierwszy występ w podstawowym składzie "Blaugrany" od 9 listopada 2025 roku.

Skład Barcelony na mecz przeciwko Deportivo Alaves:

Wojciech Szczęsny - Alex Balde, Pau Cubarsi, Alvaro Cortes, Jules Kounde - Marc Bernal, Marc Casado - Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.