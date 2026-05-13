Kolejne doniesienia ws. przyszłości Lewandowskiego. Decyzja coraz bliżej

Pojawiają się kolejne doniesienia mówiące o prawdopodobnym odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Polak nie chce zaakceptować roli zmiennika i pragnie zasilić klub, w którym wciąż będzie grał pierwsze skrzypce. Jednym z kierunków jest Arabia Saudyjska.

Lewandowski sam nie do końca jest przekonany, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Jego kontrakt z Barceloną wygasa za półtora miesiąca. Polak czuje się świetnie w Katalonii i byłby nawet zaakceptować sporą obniżkę pensji. 37-latek nie chce jednak być tylko zmiennikiem i przesiadywać mecze na ławce rezerwowych.

 

Ten ostatni aspekt prawdopodobnie zaważy o tym, że Lewandowski rozstanie się z Barceloną, dla której zdążył rozegrać 190 meczów, strzelając 119 bramek i notując 24 asysty. W miniony weekend cieszył się z trzeciego mistrzostwa Hiszpanii. W swoim dorobku posiada również trzy Superpuchary i jeden Puchar Króla.

 

Gdzie zatem kapitan naszej reprezentacji mógłby trafić? Według doniesień portalu "Meczyki.pl", poważnym kierunkiem jest Arabia Saudyjska, w której Lewandowski mógłby liczyć na wysokie zarobki oraz status mega gwiazdy pokroju Cristiano Ronaldo. Do tego poziom tamtejszych rozgrywek jest znacznie niższy, co ułatwiłoby zdobywanie bramek. A jakie są minusy? Brak gry w Lidze Mistrzów, co z pewnością nadal jest ambicją Polaka oraz napięta sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie.

 

Stąd wciąż otwiera się szansa na pozostanie w Europie i transfer np. do Włoch. Z pozyskania Lewandowskiego nie rezygnują również włodarze Chicago Fire.

