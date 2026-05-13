Lewandowski i Szczęsny nie pomogli! Sensacyjna porażka Barcelony

Łukasz OstrowskiRobert Lewandowski

FC Barcelona sensacyjnie przegrała z Deportivo Alaves 0:1 w meczu 36. kolejki hiszpańskiej La Ligi. W podstawowym składzie "Blaugrany" wystąpili Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Przypomnijmy, że zespół prowadzony przez trenera Hansiego Flicka już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Hiszpanii.

Trener FC Barcelony trzymający piłkę i gestykulujący do zawodników siedzących na ławce rezerwowych.
fot: PAP
Trener Hansi Flick

Dobre wiadomości dla polskich kibiców nadeszły jeszcze przed meczem, ponieważ trener Flick zdecydował się na wystawienie w podstawowym składzie na ten mecz aż dwóch reprezentantów Polski - w linii ataku zagrał Robert Lewandowski, a w między słupkami stanał Wojciech Szczęsny. Dla byłego golkipera reprezentacji Polski był to pierwszy występ w podstawowym składzie "Blaugrany" od 9 listopada 2025 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niewiarygodne! Lewandowski może trafić do FC Porto

 

Pierwsza połowa spotkania nie przebiegała pod dyktando "Dumy Katalonii". Inicjatywę przejęli gospodarze, którzy częściej atakowali i narzucali własne tempo gry. Zespół gości przed przerwą nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału. Piłkarze Deportivo dwukrotnie uderzali w światło bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Przyniosło to wymierny efekt w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, kiedy to Ibrahim Diabate pokonał polskiego golkipera i dał swojemu zespołowi prowadzenie.

 

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Pomimo roszad przeprowadzonych przez szkoleniowca gości, drużyna z Katalonii wciąż nie potrafiła przełamać defensywy zespołu z Vitoria-Gasteiz. Kolejny celny strzał w tym meczu oddał Diabate. Zawodnik gospodarzy próbował pokonać Szczęsnego uderzeniem głową, jednak Polak tym razem skutecznie obronił próbę Iworyjczyka.

 

Pomimo aż 77% posiadania piłki, drużyna z Katalonii nie oddała w trakcie całego spotkania ani jednego celnego strzału. Obaj Polacy zagrali pełne 90 minut.

 

"Duma Katalonii" przystępowała do tego starcia jako zespół, który zapewnił już sobie mistrzostwo kraju w obecnym sezonie ligowym. Katalończycy przypieczętowali zdobycie trofeum po niedzielnym zwycięstwie 2:0 nad Realem Madryt w słynnych derbach El Clasico. Obecnie Barcelona ma na swoim koncie 91 punktów.

 

Deportivo Alaves - FC Barcelona 1:0 (1:0)

Bramka: Ibrahim Diabate 45+1.

 

Deportivo: Antonio Sivera - Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (80. Carlos Protesoni), Abde Rebbach - Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (64. Pablo Ibanez) - Toni Martinez, Ibrahim Diabate (64. Aitor Manas).

 

Barcelona: Wojciech Szczęsny - Alex Balde (79. Joao Cancelo), Pau Cubarsi (62. Xavi Espart), Alvaro Cortes, Jules Kounde - Marc Bernal (87. Tommy Marques), Marc Casado (62. Pedri) - Roony Bardghji (62. Ferran Torres), Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.

 

Żółte kartki: Abde Rebbach - Marcus Rashford, Joao Cancelo.

 

Sędziował: Jose Maria Sanchez Martinez (Hiszpania).

Przejdź na Polsatsport.pl
DEPORTIVO ALAVESFC BARCELONAHISZPANIALA LIGAPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKIWOJCIECH SZCZĘSNY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Jaka przyszłość czeka kapitana Biało-Czerwonych?
Zobacz także

Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Eksperci zabrali głos

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 