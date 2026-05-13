Lewandowski i Szczęsny nie pomogli! Sensacyjna porażka Barcelony

Dobre wiadomości dla polskich kibiców nadeszły jeszcze przed meczem, ponieważ trener Flick zdecydował się na wystawienie w podstawowym składzie na ten mecz aż dwóch reprezentantów Polski - w linii ataku zagrał Robert Lewandowski, a w między słupkami stanał Wojciech Szczęsny. Dla byłego golkipera reprezentacji Polski był to pierwszy występ w podstawowym składzie "Blaugrany" od 9 listopada 2025 roku.

Pierwsza połowa spotkania nie przebiegała pod dyktando "Dumy Katalonii". Inicjatywę przejęli gospodarze, którzy częściej atakowali i narzucali własne tempo gry. Zespół gości przed przerwą nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału. Piłkarze Deportivo dwukrotnie uderzali w światło bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Przyniosło to wymierny efekt w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, kiedy to Ibrahim Diabate pokonał polskiego golkipera i dał swojemu zespołowi prowadzenie.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Pomimo roszad przeprowadzonych przez szkoleniowca gości, drużyna z Katalonii wciąż nie potrafiła przełamać defensywy zespołu z Vitoria-Gasteiz. Kolejny celny strzał w tym meczu oddał Diabate. Zawodnik gospodarzy próbował pokonać Szczęsnego uderzeniem głową, jednak Polak tym razem skutecznie obronił próbę Iworyjczyka.

Pomimo aż 77% posiadania piłki, drużyna z Katalonii nie oddała w trakcie całego spotkania ani jednego celnego strzału. Obaj Polacy zagrali pełne 90 minut.

"Duma Katalonii" przystępowała do tego starcia jako zespół, który zapewnił już sobie mistrzostwo kraju w obecnym sezonie ligowym. Katalończycy przypieczętowali zdobycie trofeum po niedzielnym zwycięstwie 2:0 nad Realem Madryt w słynnych derbach El Clasico. Obecnie Barcelona ma na swoim koncie 91 punktów.

Deportivo Alaves - FC Barcelona 1:0 (1:0)

Bramka: Ibrahim Diabate 45+1.

Deportivo: Antonio Sivera - Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (80. Carlos Protesoni), Abde Rebbach - Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (64. Pablo Ibanez) - Toni Martinez, Ibrahim Diabate (64. Aitor Manas).

Barcelona: Wojciech Szczęsny - Alex Balde (79. Joao Cancelo), Pau Cubarsi (62. Xavi Espart), Alvaro Cortes, Jules Kounde - Marc Bernal (87. Tommy Marques), Marc Casado (62. Pedri) - Roony Bardghji (62. Ferran Torres), Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.

Żółte kartki: Abde Rebbach - Marcus Rashford, Joao Cancelo.

Sędziował: Jose Maria Sanchez Martinez (Hiszpania).