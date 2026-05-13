Lewandowski i Szczęsny nie pomogli! Sensacyjna porażka Barcelony
FC Barcelona sensacyjnie przegrała z Deportivo Alaves 0:1 w meczu 36. kolejki hiszpańskiej La Ligi. W podstawowym składzie "Blaugrany" wystąpili Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Przypomnijmy, że zespół prowadzony przez trenera Hansiego Flicka już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Hiszpanii.
Dobre wiadomości dla polskich kibiców nadeszły jeszcze przed meczem, ponieważ trener Flick zdecydował się na wystawienie w podstawowym składzie na ten mecz aż dwóch reprezentantów Polski - w linii ataku zagrał Robert Lewandowski, a w między słupkami stanał Wojciech Szczęsny. Dla byłego golkipera reprezentacji Polski był to pierwszy występ w podstawowym składzie "Blaugrany" od 9 listopada 2025 roku.
Pierwsza połowa spotkania nie przebiegała pod dyktando "Dumy Katalonii". Inicjatywę przejęli gospodarze, którzy częściej atakowali i narzucali własne tempo gry. Zespół gości przed przerwą nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału. Piłkarze Deportivo dwukrotnie uderzali w światło bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Przyniosło to wymierny efekt w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, kiedy to Ibrahim Diabate pokonał polskiego golkipera i dał swojemu zespołowi prowadzenie.
W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Pomimo roszad przeprowadzonych przez szkoleniowca gości, drużyna z Katalonii wciąż nie potrafiła przełamać defensywy zespołu z Vitoria-Gasteiz. Kolejny celny strzał w tym meczu oddał Diabate. Zawodnik gospodarzy próbował pokonać Szczęsnego uderzeniem głową, jednak Polak tym razem skutecznie obronił próbę Iworyjczyka.
Pomimo aż 77% posiadania piłki, drużyna z Katalonii nie oddała w trakcie całego spotkania ani jednego celnego strzału. Obaj Polacy zagrali pełne 90 minut.
"Duma Katalonii" przystępowała do tego starcia jako zespół, który zapewnił już sobie mistrzostwo kraju w obecnym sezonie ligowym. Katalończycy przypieczętowali zdobycie trofeum po niedzielnym zwycięstwie 2:0 nad Realem Madryt w słynnych derbach El Clasico. Obecnie Barcelona ma na swoim koncie 91 punktów.
Deportivo Alaves - FC Barcelona 1:0 (1:0)
Bramka: Ibrahim Diabate 45+1.
Deportivo: Antonio Sivera - Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (80. Carlos Protesoni), Abde Rebbach - Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (64. Pablo Ibanez) - Toni Martinez, Ibrahim Diabate (64. Aitor Manas).
Barcelona: Wojciech Szczęsny - Alex Balde (79. Joao Cancelo), Pau Cubarsi (62. Xavi Espart), Alvaro Cortes, Jules Kounde - Marc Bernal (87. Tommy Marques), Marc Casado (62. Pedri) - Roony Bardghji (62. Ferran Torres), Dani Olmo, Marcus Rashford - Robert Lewandowski.
Żółte kartki: Abde Rebbach - Marcus Rashford, Joao Cancelo.
Sędziował: Jose Maria Sanchez Martinez (Hiszpania).