Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

Portal WP SportoweFakty przekazał w środę, że Lewandowski otrzymał bardzo konkretną ofertę od Al-Hilal. Szejkowie byliby mu w stanie zapłacić aż 90 mln euro za sezon.

Jak się okazuje, mocno zainteresowany 37-latkiem jest również Al-Nassr, czyli zespół, który jest bardzo blisko mistrzostwa kraju. Mało tego, jego liderem jest legendarny Cristiano Ronaldo.

"Przegląd Sportowy Onet" napisał, że Lewandowski odrzucił oferty Juventusu, czy Chicago Fire. Nie zdecydował się również przedłużyć kontraktu z Barceloną ze względu na niesatysfakcjonujące warunki finansowe oraz to, że w przyszłym sezonie byłby jedynie rezerwowym.

Napastnik nie może sobie na to pozwolić, gdyż wciąż chce grać w reprezentacji Polski. "Liczy na regularne występy na wysokim poziomie" - czytamy.

Na koniec podano, że Lewandowski przeniesie się na Półwysep Arabski sam. "W Arabii Saudyjskiej, przynajmniej w początkowym okresie, będzie jednak przebywał bez małżonki Anny i dzieci, które zostaną w Barcelonie" - podsumowano.

Prawdopodobnie pożegnalny mecz piłkarza w barwach katalońskiego klubu odbędzie się 17 maja. Zespół Hansiego Flicka zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Realem Betis.