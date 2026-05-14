Prezes FC Porto wyznał ws. Lewandowskiego. Szczera prawda
Władze FC Porto nie planują sprowadzenia w nowym sezonie Roberta Lewandowskiego - przekazał prezes portugalskiego klubu Adre Villas-Boas, cytowany w czwartek przez krajowe media.
Według telewizji SIC prezes klubu poinformował w środę wieczorem, podczas kolacji w Lizbonie z posłami portugalskiego parlamentu kibicującymi "Smokom", że nie jest zainteresowany polskim napastnikiem.
Lizbońska stacja przekazała, że Villas-Boas, nawiązując do dawnej tradycji spotykania się z parlamentarzystami, skorzystał z okazji, aby zdradzić im część planów klubu na najbliższy sezon.
W trakcie kolacji w parlamentarnej restauracji prezes FC Porto potwierdził, że kilku zawodników, którzy nie stanowią trzonu obecnej ekipy "Smoków" będzie musiało rozstać się z klubem.
Villas-Boas zapewnił również, że w nowym sezonie w FC Porto pozostaną trener Francesco Farioli oraz kapitan i bramkarz Diogo Costa.
Krążące w portugalskich mediach doniesienia o możliwym transferze Lewandowskiego do klubu z północy Portugalii wywołały duże poruszenie wśród kibiców futbolu, nie tylko wśród sympatyków "Smoków".
Latem 2025 roku FC Porto sprowadziło z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, który dołączył na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu.
W styczniu do polskich defensorów dołączył pozyskany z Jagiellonii Białystok pomocnik Oskar Pietuszewski. 17-latek, mimo młodego wieku, szybko przebił się do podstawowego składu zespołu.