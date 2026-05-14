Prezes FC Porto wyznał ws. Lewandowskiego. Szczera prawda

Robert Lewandowski

Władze FC Porto nie planują sprowadzenia w nowym sezonie Roberta Lewandowskiego - przekazał prezes portugalskiego klubu Adre Villas-Boas, cytowany w czwartek przez krajowe media.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony.
fot. AFP
FC Porto nie jest zainteresowane Robertem Lewandowskim

Według telewizji SIC prezes klubu poinformował w środę wieczorem, podczas kolacji w Lizbonie z posłami portugalskiego parlamentu kibicującymi "Smokom", że nie jest zainteresowany polskim napastnikiem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

 

Lizbońska stacja przekazała, że Villas-Boas, nawiązując do dawnej tradycji spotykania się z parlamentarzystami, skorzystał z okazji, aby zdradzić im część planów klubu na najbliższy sezon.

 

W trakcie kolacji w parlamentarnej restauracji prezes FC Porto potwierdził, że kilku zawodników, którzy nie stanowią trzonu obecnej ekipy "Smoków" będzie musiało rozstać się z klubem. 

 

Villas-Boas zapewnił również, że w nowym sezonie w FC Porto pozostaną trener Francesco Farioli oraz kapitan i bramkarz Diogo Costa.

 

Krążące w portugalskich mediach doniesienia o możliwym transferze Lewandowskiego do klubu z północy Portugalii wywołały duże poruszenie wśród kibiców futbolu, nie tylko wśród sympatyków "Smoków".

 

Latem 2025 roku FC Porto sprowadziło z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, który dołączył na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu.

 

W styczniu do polskich defensorów dołączył pozyskany z Jagiellonii Białystok pomocnik Oskar Pietuszewski. 17-latek, mimo młodego wieku, szybko przebił się do podstawowego składu zespołu.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAFC PORTOINNEPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek"
Zobacz także

Kosecki szczerze o przyszłości Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 