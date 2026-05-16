Iwanow: Na własnych zasadach

A zostać gwiazdą "Dumy Katalonii" przechodząc do niej, mając 33 lata? W tym wieku albo kończy się karierę albo jedzie się gdzieś w jakieś mniej znaczące piłkarsko miejsce odcinać kupony.

Robert Lewandowski jest legendą Bayernu Monachium i niemieckiej Bundesligi. Ale "Barca" to zupełnie inny poziom. To szaleństwo, wejście do globalnej świadomości. Romario, Ronaldinho, Ronald Koeman czy Christo Stoiczkow nie dość, że nigdy nie spojrzeliby na Dortmund czy Monachium, to ikonami zostali dzięki występom właśnie na Camp Nou. To piłkarski olimp. Mount Everest.

To miejsce zawsze rozbudzało wyobraźnię. "Barca" mimo różnego rodzaju zawirowań i potknięciach w Europie zawsze postrzegana jest jako światowy gigant, kochany pod każdą szerokością i długością geograficzną. To bezgraniczne uwielbienie. Mimo że od czasu ostatniego zdobycia Pucharu Europy (2015) odwieczny rywal Real Madryt wygrywał te rozgrywki pięciokrotnie.

Barcelona nigdy nie czuła się gorsza. Gdyby "Lewy" trafił do "Królewskich", a przecież miał ofertę i to nie jedną, przy jego nazwisku pojawiłoby się pewnie nie tylko jedno zwycięstwo w Lidze Mistrzów i to uzyskane z Bayernem Monachium. Czy to był błąd, że nie zdecydował się kiedyś na hiszpańską stolicę? Tego już się nie dowiemy.

"Lewy" zrobił dla Barcelony wiele i nigdy nie zszedł poniżej określonego poziomu. Sam stawiał sobie poprzeczkę bardzo wysoko. W "Barsie" pokazał też standardy pracy, jakie wcześniej być może nie były w niej stosowane na co dzień. Jest zawodowcem. Z pewnością niełatwym w "obyciu", chcącym postawić zawsze na swoim, ale jego status dawał mu mandat, że może i chce więcej.

Z Dortmundu odchodził może nie w idealnych okolicznościach, bo czuł, że potrzebuje grać w jeszcze lepszym zespole. W Bayernie otwarcie opowiadał, że drużyna musi być mocniejsza, bo chciał grać o wyższe cele w Europie. Transfer do Barcelony też w pewnym sensie "wymusił". Zawsze wszystko musiało być na jego zasadach. Kiedy się witał. I kiedy żegnał. To, co wydarzyło się dzisiaj, jest tego najlepszym dowodem.