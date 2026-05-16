Flick skomentował odejście Lewandowskiego. Nie zostawił wątpliwości

Lewandowski po czterech latach postanowił zmienić otoczenie i odejść z Barcelony, do której trafił w 2022 roku. W pierwszych dwóch sezonach współpracował z Xavim, którego następnie zastąpił Flick. Polak może znakomicie wspominać współpracę z Niemcem i vice versa. Obaj bowiem zdobyli wszystko, co było możliwe do zdobycia w Bayernie Monachium.

Ich passa trwała również w Barcelonie, czego dowodem dominacja na krajowym podwórku. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Było blisko w sezonie 2024/2025, kiedy "Blaugrana" odpadła w półfinale z Interem. Flick i Lewandowski cieszyli się jednak ze zwycięstwa w Champions League w 2020 roku w Bayernie.

- Pracuję z Robertem od wielu lat i razem zdobyliśmy dziewięć trofeów. Wszystkie moje tytuły wywalczyłem właśnie z nim. To dla mnie przywilej móc z nim pracować, ponieważ jest niesamowicie profesjonalnym piłkarzem. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, bo każdego dnia daje z siebie wszystko, dba o swoje ciało i zawsze chce utrzymywać najwyższy poziom. Jest idealnym wzorem dla młodych zawodników i właśnie dlatego wciąż gra na takim poziomie - przyznał Niemiec.

Lewandowski prawdopodobnie kontynuowałby karierę w Barcelonie, mimo znaczącej obniżki pensji, gdyby nie świadomość utraty miejsca w podstawowym składzie. Flick dał to wyraźnie do zrozumienia.

- Oczywiście, jeśli teraz chce coś zmienić i odejść, może to być dobre dla niego, a być może także dla klubu, bo pozwoli nam trochę przebudować drużynę. Ale koniec końców naprawdę bardzo doceniam możliwość pracy z nim, ponieważ jest fantastycznym człowiekiem, a także wielkim piłkarzem światowej klasy - i nadal prezentuje światowy poziom - rzekł.

Do końca tego sezonu zostały jeszcze dwa mecze w La Liga. Już w niedzielę 17 maja mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Betisem, natomiast w kolejny weekend zmierzą się na wyjeździe z Valencią. Wiele wskazuje na to, że w obu spotkaniach Lewandowski zagra od pierwszej minuty z opaską kapitana. Dotyczy to zwłaszcza starcia na Camp Nou, gdzie będzie mógł liczyć na godne pożegnanie się z kibicami.

- Myślę, że Robert na to zasłużył, żeby kibice, klub i wszyscy mogli się z nim odpowiednio pożegnać. W niedzielę też wyjdzie w podstawowym składzie, to jasne, bo po prostu na to zasłużył - podkreślił Flick.

