Lewandowski zapisał się w historii Barcelony na zawsze. Polak w "topce" strzelców

Niekwestionowanym liderem tej klasyfikacji jest Lionel Messi. Argentyńczyk w koszulce "Blaugrany" strzelił 672 gole. Drugie miejsce zajmuje Cesar Rodriguez - 232, a trzeci jest Urugwajczyk Luis Suarez - 198.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek komentuje ruch Lewandowskiego. "To może zrodzić problem dla Urbana"

37-letni polski napastnik, który w sobotę ogłosił, że po zakończeniu sezonu po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii, ma szansę poprawić jeszcze lokatę, gdyż czekają go dwa ostatnie mecze w lidze. "Lewy" traci trzy bramki do 13. w rankingu Holendra Patricka Kluiverta oraz cztery do Carlesa Rexacha.

Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelona:

1. Lionel Messi 672 gole

2. Cesar Rodriguez 232

3. Luis Suarez 198

4. Laszlo Kubala 194

5. Josep Samitier 184

6. Josep Escola 165

7. Paulino Alcantara 143

8. Rivaldo 130

Samuel Eto’o 130

10. Mariano Martin 129

11. Angel Arocha 128

12. Carles Rexach 123

13. Patrick Kluivert 122

14. Robert Lewandowski 119

15. Christo Stoiczkow 117

KP, PAP