Lewandowski zapisał się w historii Barcelony na zawsze. Polak w "topce" strzelców
Robert Lewandowski w dotychczasowych 191 występach w barwach Barcelony zdobył 119 bramek, co daje mu - według oficjalnej strony internetowej klubu - 14. miejsce w historycznym zestawieniu strzelców.
Niekwestionowanym liderem tej klasyfikacji jest Lionel Messi. Argentyńczyk w koszulce "Blaugrany" strzelił 672 gole. Drugie miejsce zajmuje Cesar Rodriguez - 232, a trzeci jest Urugwajczyk Luis Suarez - 198.
37-letni polski napastnik, który w sobotę ogłosił, że po zakończeniu sezonu po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii, ma szansę poprawić jeszcze lokatę, gdyż czekają go dwa ostatnie mecze w lidze. "Lewy" traci trzy bramki do 13. w rankingu Holendra Patricka Kluiverta oraz cztery do Carlesa Rexacha.
Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelona:
1. Lionel Messi 672 gole
2. Cesar Rodriguez 232
3. Luis Suarez 198
4. Laszlo Kubala 194
5. Josep Samitier 184
6. Josep Escola 165
7. Paulino Alcantara 143
8. Rivaldo 130
Samuel Eto’o 130
10. Mariano Martin 129
11. Angel Arocha 128
12. Carles Rexach 123
13. Patrick Kluivert 122
14. Robert Lewandowski 119
15. Christo Stoiczkow 117