Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony!

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Odchodzę z uczuciem, że misja została wykonana - cztery sezony, trzy mistrzostwa kraju. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na mojej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Specjalne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niewiarygodnego rozdziału w mojej karierze. Barcelona jest z powrotem tam, gdzie należy" - napisał Lewandowski w oświadczeniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Polak trafił do Barcelony w 2022 roku i rozegrał dla niej 191 meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. W pierwszym sezonie został został królem strzelców La Liga, którą w sumie wygrał trzykrotnie. Do tego należy dodać trzy Superpuchary Króla i Puchar Króla. W tym sezonie wystąpił w 44 spotkaniach, w których zdobył 18 bramek i zapisał cztery asysty.

Od kilku tygodni trwała gorąca dyskusja w mediach na temat jego przyszłości. Lewandowski mógł zostać w Barcelonie, ale musiałby liczyć się ze znaczną obniżką pensji i utratą statusu zawodnika pierwszego składu. Sam zainteresowany długo milczał w tej sprawie - do soboty 16 maja. Wciąż nie wiadomo jednak, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Coraz głośniej mówi się o transferze do Arabii Saudyjskiej, chociaż w grze pozostają kluby z Włoch.

Informacja o odejściu Lewandowskiego akurat teraz nie powinna być zaskoczeniem. Dzięki temu Polak będzie mógł liczyć na oficjalne pożegnanie na Camp Nou podczas niedzielnego meczu Barcelony z Betisem. Do końca sezonu zostanie jeszcze jedno wyjazdowe spotkanie z Valencią.

