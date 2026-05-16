Szczęsny odpowiedział Lewandowskiemu. "Daj znać sąsiadom"

W sobotę 16 maja Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdził informacje, które już od dawna pojawiały się w przestrzeni medialnej. Najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji Polski w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował barw Barcelony.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Odchodzę z uczuciem, że misja została wykonana - cztery sezony, trzy mistrzostwa kraju. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na mojej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Specjalne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niewiarygodnego rozdziału w mojej karierze. Barcelona jest z powrotem tam, gdzie należy" - napisał Lewandowski w oświadczeniu.

Na ten wpis zareagował Szczęsny - już niedługo prawdopodobnie jedyny Polak w szeregach "Dumy Katalonii".

"Legenda, goat itp. itd., ale przede wszystkim daj znać sąsiadom kiedy impreza pożegnalna!" - napisał bramkarz.

Przypomnijmy, że Polak trafił do Barcelony w 2022 roku i rozegrał dla niej 191 meczów, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. W pierwszym sezonie został został królem strzelców La Liga, którą w sumie wygrał trzykrotnie. Do tego należy dodać trzy Superpuchary Króla i Puchar Króla. W tym sezonie wystąpił w 44 spotkaniach, w których zdobył 18 bramek i zapisał cztery asysty.

