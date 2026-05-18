Piękne słowa o Lewandowskim. "Wszyscy będziemy za nim tęsknić"

W sobotę 16 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Lewandowski przekazał swoim kibicom informację, o której spekulowano już od dawna. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w przyszłym sezonie nie będzie już występował w barwach Barcelony.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Odchodzę z uczuciem, że misja została wykonana - cztery sezony, trzy mistrzostwa kraju. (...) Katalonia jest moim miejscem na ziemi" - można przeczytać na Instagramie piłkarza.

Niedzielny mecz z Relem Betis był idealną okazją, by pożegnać się z kibicami "Blaugrany" na Camp Nou. Polak pojawił się w wyjściowym składzie Barcelony z opaską kapitańską na ramieniu. Został zmieniony w 85. minucie przy akompaniamencie głośnych braw. Po ostatnim gwizdku "Lewy" ponownie pojawił się na płycie boiska, by oficjalnie pożegnać się z kibicami.

Kapitan Biało-Czerwonych wygłosił krótkie przemówienie. Na murawie towarzyszyli mu najbliżsi - jego żona Anna i ich dwie córki. Lewandowski otrzymał pamiątkową statuetkę, pożegnał się ze swoimi kolegami z szatni i pracownikami klubu, a następnie opuścił boisko.

Głos w sprawie odejścia polskiego napastnika na pomeczowej konferencji prasowej zabrał Hansi Flick.

- To mógł być idealny wieczór z bramką Roberta. I był prawie idealny. Pracuję z nim od wielu lat i jest moim przyjacielem. To było bardzo wzruszające. Jego serce jest w Barcelonie i w tym klubie. Dziękuję mu. To fantastyczny człowiek i piłkarz światowej klasy. Dał nam niesamowite chwile, bramki, tytuły… Będzie nam go brakowało, ale to część życia, futbolu… Wszyscy będziemy za nim tęsknić. To także dobry człowiek - powiedział szkoleniowiec "Blaugrany".

Niemiecki trener przyznał, że nie będzie łatwo zastąpić Lewandowskiego.

- Robert jest kimś wyjątkowym; od 20 lat jest najlepszym numerem 9 na świecie. Znalezienie jego następcy nie będzie łatwe. Potrzebujemy numeru 9, który ma dobry kontakt z drużyną i strzela gole. Wiemy, co chcemy osiągnąć, ale musimy poczekać. Musimy zarządzać tym, co daje nam drużyna. Będziemy mieli fantastyczny zespół, który będzie miał odpowiednie umiejętności, aby osiągnąć nasze cele - ocenił.

Lewandowski broni barw "Dumy Katalonii" od lipca 2022 roku. W ciągu czterech sezonów zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Niedzielny mecz był 192. występem w koszulce Barcelony, do tej pory zdobył 119 goli, co daje mu 14. miejsce na klubowej liście strzelców wszech czasów.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone.

