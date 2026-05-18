Przekonują o przyszłości Lewandowskiego! Jeden aspekt ma być kluczowy

Saudyjscy dziennikarze twierdzą, że doniesienia o propozycji zarobków na poziomie 90 mln euro za sezon mogą być prawdziwe, a zarazem kluczowe dla przyszłości kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Portal SportsKSA zauważył, że wysokie zarobki sprowadziły już do ligi saudyjskiej nie tylko doświadczonych i utytułowanych graczy, jak Cristiano Ronaldo, Neymar czy Karim Benzema, ale też wielu młodszych od nich zawodników.

Przypomniano pojawiające się od pewnego czasu doniesienia o tym, że Polak już wcześniej był w kręgu zainteresowania klubów z Arabii Saudyjskiej, ale miał odmówić licząc, że będzie mógł kontynuować grę w ekipie mistrza Hiszpanii.

"Lewandowski, który wcześniej planował zakończyć karierę piłkarską w barwach Barcelony, zaraz odejdzie z tego klubu" – napisał saudyjski SportsKSA.

Według tego portalu oraz wydawanego w Rijadzie, stolicy kraju, dziennika "Arab News" Lewandowski na naprawdę intratne finansowo propozycje może liczyć tylko z tego kraju oraz ze Stanów Zjednoczonych, a pojawiające się w spekulacjach oferty z europejskich klubów, m.in. z Włoch i Portugalii nie były zbyt interesujące.

Z kolei inny saudyjski dziennik "Asharq Al-Awsat" uważa, że 37-letni napastnik z Polski pokazał się z dobrej strony podczas czterech sezonów w stolicy Katalonii. Gazeta nazywając go "jednym z najskuteczniejszych napastników swojego pokolenia", zauważyła, że w Barcelonie już od pierwszego sezonu udowadniał, że jest "doskonałym snajperem".

"Swój pierwszy sezon w Barcelonie Lewandowski kończył jako król strzelców La Liga, w ekipie dowodzonej wtedy przez trenera Xaviego" – przypomniała gazeta.

Odnotowała, że przenosząc się do Hiszpanii Lewandowski zastał klub w nienajlepszym stanie.

"Napastnik dotarł do Barcelony w trudnym dla niej okresie, kiedy klub borykał się z problemami finansowymi. Pomógł mu wrócić na szczyt hiszpańskiej piłki nożnej oraz do rozgrywek Ligi Mistrzów" – podsumował "Asharq Al-Awsat".

Sprawa ewentualnego przejścia Polaka do ligi saudyjskiej powinna się wyjaśnić w najbliższych tygodniach.

PAP