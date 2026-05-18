Robert Lewandowski jeszcze zagra w reprezentacji! Najnowsze doniesienia

Ostatni mecz reprezentacji Polski na pewno nie zapisał się dobrze w pamięci kibiców Biało-Czerwonych. Podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją w finale baraży eliminacji mistrzostw świata i tym samym pożegnali się z marzeniami o grze na mundialu.

W obliczu tej porażki wielu wydawało się, że karierę reprezentacyjną zakończył Robert Lewandowski. Sam zainteresowany opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z podłożoną piosenką "Time to Say Goodbye". Wszystko wydawało się zatem przesądzone.

Później w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się kolejne informacje, według których "Lewy" jeszcze nie pożegnał się z grą w drużynie narodowej. Teraz głos w tej sprawie zabrał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

"Z tego co słyszę, na dwa rozstania to za dużo dla Lewego. I to w tak krótkim czasie. Robert Lewandowski ma pograć w reprezentacji Polski jeszcze w najbliższych eliminacjach do EURO2028, a potem - w przypadku awansu - zakończyć grę z orzełkiem na wielkim turnieju. Jeśli zdrowie pozwoli. Teraz priorytetem wybór nowego klubu" - napisał dziennikarz na swoim profilu na platformie "X".

Polacy swoje kolejne spotkanie rozegrają jeszcze w tym miesiącu. 31 maja zmierzą się z Ukrainą w meczu towarzyskim.

AA, Polsat Sport