Robert Lewandowski jeszcze zagra w reprezentacji! Najnowsze doniesienia

W przestrzeni medialnej pojawiły się najnowsze informacje dotyczące kariery reprezentacyjnej Roberta Lewandowskiego. Według Mateusza Ligęzy "Lewy" ma jeszcze zagrać w narodowych barwach.

Ostatni mecz reprezentacji Polski na pewno nie zapisał się dobrze w pamięci kibiców Biało-Czerwonych. Podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją w finale baraży eliminacji mistrzostw świata i tym samym pożegnali się z marzeniami o grze na mundialu.

 

W obliczu tej porażki wielu wydawało się, że karierę reprezentacyjną zakończył Robert Lewandowski. Sam zainteresowany opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z podłożoną piosenką "Time to Say Goodbye". Wszystko wydawało się zatem przesądzone. 

 

Później w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się kolejne informacje, według których "Lewy" jeszcze nie pożegnał się z grą w drużynie narodowej. Teraz głos w tej sprawie zabrał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

 

"Z tego co słyszę, na dwa rozstania to za dużo dla Lewego. I to w tak krótkim czasie. Robert Lewandowski ma pograć w reprezentacji Polski jeszcze w najbliższych eliminacjach do EURO2028, a potem - w przypadku awansu - zakończyć grę z orzełkiem na wielkim turnieju. Jeśli zdrowie pozwoli. Teraz priorytetem wybór nowego klubu" - napisał dziennikarz na swoim profilu na platformie "X".

 

 

Polacy swoje kolejne spotkanie rozegrają jeszcze w tym miesiącu. 31 maja zmierzą się z Ukrainą w meczu towarzyskim.

