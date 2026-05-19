Szczęsny, Yamal i nie tylko! Tak gwiazdy Barcelony pożegnały Lewandowskiego

Lewandowski od jakiegoś czasu każdego gola celebrował złączeniem przed sobą obu pięści. Teraz w specjalnym nagraniu ten gest wykonują inni piłkarze "Barcy", w tym Raphinha, Lamine Yamal czy Wojciech Szczęsny. Na koniec pokazuje się trener Flick, który dziękuje polskiemu napastnikowi i życzy powodzenia w przyszłości.

"'Lewy' zostawia swój ślad" - zatytułował zaprezentowany na platformach społecznościowych filmik klub ze stolicy Katalonii.

37-letni Lewandowski w sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę, w której występował od 2022 roku. W ciągu czterech lat zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.

Niedzielny mecz z Betisem Sewilla, który był jego pożegnaniem ze słynnym stadionem Camp Nou, był 192. występem kapitana reprezentacji Polski w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli, co daje mu 14. miejsce na klubowej liście strzelców wszech czasów.

- To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty przez cztery lata. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem - podkreślił po końcowym gwizdku.

- Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje "Barca", niech żyje Katalonia - podsumował.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone.

W sobotę Lewandowski na dobre pożegna się z "Barcą", którą tego dnia czeka ostatni mecz sezonu, na wyjeździe z Valencią.

Lewy has left his mark forever 🤜🤛 pic.twitter.com/nEroo0CX6W — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 19, 2026

PAP