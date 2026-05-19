Zdradził, co Niemcy myślą o Lewandowskim. Przegrywa z jednym

- On wciąż jest tu uznawany za jednego z najlepszych napastników, jaki pojawił się w światowym futbolu w ostatnich 30 latach - przyznał Wolff w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Jego niesamowite wyniki i rekordy są tutaj dobrze pamiętane i szanowane. Zwłaszcza że wspomina się o nich ze względu na Harry'ego Kane'a, który w tym sezonie starał się mu dorównać - dodał.

Mimo wszystko zaznacza, że obecnie grający w Bayernie piłkarze wzbudzają większe zainteresowanie niż Polak. O jednym mówi się najwięcej.

- Robert odszedł z Bayernu cztery lata temu, minęło więc trochę czasu. Jest częścią historii klubu, ale już jednak historią. Czas się nie zatrzymuje i więcej miejsca poświęca się obecnym piłkarzom, choćby Michaelowi Olise, który w ostatnim sezonie stał się wielką gwiazdą klubu - wyjaśnił dziennikarz "Die Welt".

Wolff wskazał zawodnika, który grał w Bayernie wspólnie z Lewandowskim i wspomina się go zdecydowanie częściej.

- (Lewandowski - przyp. red.) Nie jest piłkarzem, o którym mówi się tutaj codziennie i wspomina go tak, jak choćby Thomasa Muellera. Dlaczego? Być może dlatego, że nie jest Niemcem? Wiem, że Robert ma nadal w Monachium przyjaciół. Jest tu dobrze wspominany, jego dalsza kariera i gra dla Barcelony była oczywiście śledzona i nikt nie przegapił tego, co zrobił w Hiszpanii - podsumował.

Robert Lewandowski reprezentował barwy Bayernu w latach 2014-2022. Rozegrał dla niego 375 meczów, w których strzelił 344 gole. Sięgnął z nim osiem razy po mistrzostwo Niemiec, pięciokrotnie triumfował w Pucharze Niemiec, a ponadto wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata oraz Ligę Mistrzów.