Lewandowski już po ostatnim treningu w Barcelonie! "Wrócę tu"

W piątek odbyła się ostatnia sesja treningowa Lewandowskiego w barwach ekipy z Hiszpanii. Z tej okazji sztab klubu udostępnił w sieci krótki klip. Kiedy padło pytanie o to, jak się czuję po zakończeniu ćwiczeń grupowych, Polak odpowiedział bardzo zwięźle.

- Nie wiem. Smutny? Ale wrócę tu - wyznał.

Zaraz po tych słowach wymownie mrugnął on okiem w stronę obiektywu, a następnie poszedł do szatni. Taka wypowiedź 37-latka może sugerować, że nie żegna się on z Barceloną na stałe i jeszcze kiedyś zawita do tego miasta, być może w innej roli.

Kibice oficjalnie pożegnali Lewandowskiego podczas niedzielnego meczu z Realem Betis. Mistrzowie Hiszpanii wygrali 3:1. Trener Hansi Flick powierzył Polakowi opaskę kapitana na to spotkanie. Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry napastnik Barcelony opuścił murawę ze łzami w oczach przy ogromnej owacji z trybun. Po ostatnim gwizdku prezes Joan Laporta wręczył mu pamiątkową statuetkę, a w uroczystości na płycie stadionu uczestniczyła również najbliższa rodzina sportowca.

37-latek trafił na Półwysep Iberyjski latem 2022 roku. Przez cztery sezony rozegrał dla "Dumy Katalonii" 192 mecze i strzelił 119 goli. Ten dorobek daje mu 14. lokatę na liście najskuteczniejszych strzelców w historii klubu. W tym okresie "Lewy" zdobył trzy tytuły mistrza Hiszpanii oraz Puchar Króla. W mediach regularnie pojawiają się doniesienia o jego potencjalnym transferze do Saudi Pro League albo amerykańskiej MLS.

Final training session for Lewy 😢 pic.twitter.com/TVF0QIoJ6r — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2026

Ostatnim akcentem obecnego sezonu dla podopiecznych trenera Flicka będzie sobotni mecz La Ligi z Valencią, który odbędzie się w sobotę.