La Liga: Valencia - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, ogłosił w minioną sobotę, że po sezonie opuści Barcelonę. W barwach „Dumy Katalonii” występował od 2022 roku, zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.

W niedzielę po raz ostatni wystąpił na Camp Nou - w wygranym 3:1 meczu z Betisem Sewilla, gdy opuścił boisko w 85. minucie, ze łzami w oczach i owacyjnie żegnany przez kibiców. To był 192. występ kapitana reprezentacji Polski w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli, co daje mu 14. miejsce na klubowej liście strzelców wszech czasów.

- To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wielkie momenty przez cztery lata. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem - podkreślił po końcowym gwizdku.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie występować w przyszłym sezonie. Bardzo możliwe, że opuści Europę i wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub za oceanem w MLS.

Na razie jednak, po raz ostatni, będzie miał okazję poprawić swoje statystyki w dotychczasowym klubie. Pewna od prawie dwóch tygodni obrony mistrzowskiego tytułu Barcelona zagra w sobotę o godz. 21 na wyjeździe z dziewiątą Valencią, z którą w przeszłości radziła sobie wyjątkowo dobrze.

W trzech ostatnich spotkaniach z „Nietoperzami”, dwóch ligowych i jednym w Pucharze Króla (wszystkie w 2025 roku), Barcelona odniosła komplet zwycięstw i zanotowała nieprawdopodobny bilans bramek 18-1. Wygrała kolejno: 7:1, 5:0 (puchar) i 6:0, gdy Lewandowski strzelił w końcówce dwa gole. Real, który traci do Barcelony aż 11 punktów i zajmie drugie miejsce, podejmie w sobotę o tej samej porze dwunasty Athletic Bilbao.

BS, PAP