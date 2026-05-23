Tak ma wyglądać skład Barcelony na ostatni mecz w sezonie! Co z Polakami?

Jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu Lewandowski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosił, że nie przedłuży umowy z Barceloną.

Polski napastnik został pożegnany, jak na legendę przystało. Po meczu z Realem Betis na Camp Nou odbyła się ceremonia, podczas której Lewandowski wygłosił wzruszającą przemowę. Na murawie towarzyszyli mu jego najbliżsi - żona Anna i ich dwie córki. Kapitan naszej kadry otrzymał pamiątkową statuetkę, a kibice "Blaugrany" nagrodzili go gromkimi brawami.

W sobotę jednak Barcelona oficjalnie zakończy sezon w hiszpańskiej ekstraklasie meczem wyjazdowym z Valencią. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego nie są zgodni co do wyjściowego składu "Dumy Katalonii" na ten mecz. Żurnaliści nie są pewni, czy w wyjściowej jedenastce pojawią się Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Przewidywany skład Barcelony według dziennika "Marca": Joan Garcia - Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martin, Alejandro Balde - Marc Casadó, Marc Bernal - Roony Bardghji, Gavi, Raphinha - Robert Lewandowski.

Przewidywany skład Barcelony według "AS": Wojciech Szczęsny - Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde - Marc Casadó, Marc Bernal - Roony Bardghji, Tommy Marques, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Xavi Espart, Ronald Araujo, Gerard Martin, Alejandro Balde - Marc Casadó, Gavi, Marc Bernal - Roony Bardghji, Ferran Torres, Raphinha

Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 21:00.

