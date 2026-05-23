Pożegnalny gol Lewandowskiego nie wystarczył. Porażka Barcelony na koniec sezonu

W pierwszej połowie obie drużyny miało sporo okazji do otworzenia wyniku, jednak napastnikom obu ekip nie udało się pokonać golkiperów przeciwników i ostatecznie kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli bramek.

Po przerwie zawodnicy obu ekip rozkręcili się na dobre. W 61. minucie prowadzenie Barcelonie dał Lewandowski. Później jednak skutecznie odpowiedzieli gospodarze - i to dwukrotnie w ciągu kilku minut. Do remisu doprowadził Javi Guerra, a prowadzenie Valencii dał Luis Rioja.

W doliczonym czasie gry wynik na 3:1 dla gospodarzy ustalił doświadczony argentyński pomocnik Guido Rodriguez.

Barcelona już jakiś czas temu zapewniła sobie mistrzostwo kraju. Ostatecznie sezon zakończyła z 94 punktami, wyprzedzając Real Madryt o osiem punktów. Królewscy w ostatniej kolejce pokonali Athletic Bilbao. Valencia natomiast uplasowała się na dziewiątej lokacie - 49 punktów.

Spotkanie z Valencią było ostatnim występem w barwach Barcelony dla Lewandowskiego. Wygasający z końcem czerwca kontrakt Polaka nie zostanie przedłużony. Wciąż nie wiadomo, w jakiej lidze "Lewy" wystąpi w nowym sezonie. Najwięcej mówi się o potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej.

Valencia - Barcelona 3:1 (0:0)

Bramki: Guerra 66, Rioja 71, Rodriguez 90+7 - Lewandowski 61

Valencia: Dimitrevski - Nunez, Tarrega, Pepelu, Vazquez (80 Rendall) - Rioja, Ugrinić, Rodriguez, Lopez (52 Ramazani) - Duro (80 Sadiq), Guerra (90+6 Almeida)

Barcelona: Szczęsny - Garcia (62 Christensen), Araujo (46 Espart), Martin, Balde - Gavi, Bernal (83 Casado) - Torres (83 Cancelo), Olmo (62 de Jong), Rashford - Lewandowski

Żółte kartki: Tarrega, Nunez - Christensen, Bernal

BS, Polsat Sport