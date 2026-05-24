Bilans "polskiego weekendu" w Hiszpanii. Historyczne chwile Biało-Czerwonych

Dziennikarze Radia Marca oraz rozgłośni SER odnotowują, że "Lewy" w ostatnim meczu dla "Dumy Katalonii" przeciwko Valencii mógł od początku spotkania grać w składzie ze swoim długoletnim kolegą z reprezentacji Polski - Wojciechem Szczęsnym. Przypominają, że golkiper z Warszawy w tegorocznym sezonie był rezerwowym, a sobotnie starcie było ich pożegnalnym meczem.

Twierdzą, że po zdobyciu przez piłkarzy FC Barcelony mistrzostwa La Ligi 10 maja oraz oficjalnym pożegnaniu "Lewego" przed tygodniem na Camp Nou zespół "Dumy Katalonii" wyraźnie wyhamował.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda lista najlepszych strzelców Barcelony. Jak wypadł Lewandowski?

W sobotę, jak dodają hiszpańscy komentatorzy, oczy kibiców z Katalonii zwrócone były na innego przedstawiciela Polski - Ewę Pajor.

Media w Hiszpanii właśnie polskiej piłkarce drużyny FC Barcelony poświęcały w sobotni wieczór najwięcej uwagi. Odnotowują, że ostatni mecz "Lewego" w barwach Barcy zbiegł się z „niesamowitym sukcesem” jego rodaczki, która w sobotnim finale Ligi Mistrzyń walnie przyczyniła się do wygrania przez "Dumę Katalonii" 4:0 nad Olympique Lyon.

Przypominają, że najlepsza zawodniczka polskiej kadry piłkarek nie tylko zdobyła dwie bramki w finałowym spotkaniu, ale została wybrana jego najlepszą uczestniczką. Pajor została też najlepszą strzelczynią tych rozgrywek z dorobkiem 11 trafień.

Wskazują, że od czasu rozpoczęcia występów przez Lewandowskiego w 2022 r. w FC Barcelonie i dwa lata później przez Pajor Polacy stali się synonimem skuteczności strzeleckiej w tym klubie.

Dziennik "Sport" w swoim internetowym wydaniu odnotowuje także skuteczność Lewandowskiego, który w sobotni wieczór zdobył bramkę w 60. minucie spotkania na stadionie Mestalla w Walencji. Przypomina, że w strzeleniu drugiego gola Polakowi przeszkodził słupek.

"Ostatni mecz nie należał do tych, które Lewandowski powinien wspominać najlepiej. Całość jednak jego kariery w Barcelonie była imponująca, a na pożegnanie zdobył gola" - podsumowała rozgłośnia SER.

Hiszpańskie radio odnotowało, że dzięki sobotniemu trafieniu "Lewy" osiągnął "rewelacyjną skuteczność" w postaci 120 bramek w 193 meczach Barcelony, której barw bronił od lipca 2022 r.

Komentatorzy Radia Marca przypominają, że Lewandowski rozstaje się z Barceloną, podążając w "bliżej nieokreślonym kierunku". Twierdzą, że wciąż brak konkretów dotyczących nowego klubu Polaka. Spodziewają się, że wybierze on prawdopodobnie propozycję jednego z zespołów Saudi Pro League.

PAP