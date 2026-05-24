Robert Lewandowski zrobił to po ostatnim meczu w Barcelonie! Piłkarze zareagowali

Jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży umowy z Barceloną.

Polski napastnik został pożegnany, jak na legendę przystało. Po meczu z Realem Betis na Camp Nou odbyła się ceremonia, podczas której Lewandowski wygłosił wzruszającą przemowę. Na murawie towarzyszyli mu jego najbliżsi - żona Anna i ich dwie córki. Kapitan naszej kadry otrzymał pamiątkową statuetkę, a kibice "Blaugrany" nagrodzili go gromkimi brawami.

Mimo to oficjalnie swój ostatni mecz "Lewy" w barwach Barcelony rozegrał w sobotę 23 maja podczas wyjazdowego starcia z Valencią. Podopieczni Hansiego Flicka przegrali to starcie 1:3, ale jedynego gola dla drużyny ze stolicy Katalonii strzelił właśnie polski napastnik.

Po ostatnim gwizdku Lewandowski opublikował na swoim koncie na Instagramie serię zdjęć z tego spotkania. Postanowił też napisać kilka słów do kibiców.

"Ostatni sezon. Ostatni mecz. Ostatni gol. Dziękuję!" - można przeczytać.

Post wzbudził niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Po sześciu godzinach od publikacji zebrał on ponad 700 tysięcy polubień. W sekcji komentarzy można zauważyć, że na zdjęcia zareagowali między innymi piłkarze Barcelony tacy jak: Ferran Torres, Dani Olmo czy Gerard Martin.

Jeszcze nie wiadomo, gdzie Lewandowski będzie występował w przyszłym sezonie. Według medialnych doniesień Polak może przenieść się do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.

