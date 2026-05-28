Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie zakończenia kariery reprezentacyjnej. "Na ten moment..."
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski przyznał przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w kadrze narodowej. - Trudno mi teraz powiedzieć, nie ma konkretnej daty. Może za jakiś czas będę wiedział więcej - dodał.
Biało-czerwoni rozpoczęli w czwartek zgrupowanie we Wrocławiu. Właśnie tutaj podejmą w niedzielę Ukrainę, a 3 czerwca zagrają z Nigerią w Warszawie. Żadna z tych drużyn narodowych nie awansowała na mundial w Ameryce Północnej.
W gronie powołanych przez Jana Urbana piłkarzy jest prawie 38-letni Lewandowski, który ogłosił niedawno zakończenie występów w Barcelonie i od 1 lipca będzie miał nowego pracodawcę.
Zapytany na konferencji prasowej o swoją przyszłość w reprezentacji, doświadczony napastnik odparł:
- To zależy również od tego, jaki klub wybiorę. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie mam tutaj konkretnej daty - przyznał.
- Może za jakiś czas będę wiedział więcej. Na ten moment ciężko mi powiedzieć. Nie mam nic zaplanowanego ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem - dodał.