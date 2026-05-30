Czy Robert Lewandowski zagra z Ukrainą? Jan Urban postawił sprawę jasno

Przed piłkarską reprezentacją Polski dwa mecz towarzyskie. Biało-Czerwoni w niedzielę 31 maja zmierzą się z narodową drużyną Ukrainy, natomiast w środę 3 czerwca staną naprzeciwko kadry Nigerii.

ZOBACZ TAKŻE: Lech à la Rutkowski - cenię, jak mało co w polskiej piłce

Na dzień przed starciem z naszymi wschodnimi sąsiadami odbyła się oficjalna konferencja prasowa, na której pojawili się Jan Urban oraz Tomasz Kędziora.

- Jest nowy selekcjoner i inni piłkarze są powołani, więc trudno powiedzieć, jak Ukraina będzie grała. Z pewnością będą grać odważnie. Chociaż to mecz towarzyski, to na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony. My również. To będzie ciekawe spotkanie - powiedział Kędziora.

Na temat nadchodzącej konfrontacji wypowiedział też Jan Urban. Czy Robert Lewandowski zagra w niedzielnym starciu?

- Robert zagra, ale zobaczymy, czy od pierwszej minuty, czy wejdzie w trakcie spotkania. Taki jest pomysł - stwierdził selekcjoner.

Doświadczony szkoleniowiec powiedział też kilka słów na temat bramkarzy w reprezentacji. Na najbliższe mecze nie został powołany Łukasz Skorupski.

- Wydaje mi się, że nie mówiłem, że on (Łukasz Skorupski - przyp. red.) jest naszym numerem jeden, ale można było się domyślić, że jest najbliżej. Kontuzja wyeliminowała go z bycia powoływanym. Mamy teraz dwa mecze sparingowe i stwierdziliśmy, że chcemy wypróbować na przykład Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję, ale jest już po kilku spotkaniach. Chcemy przyjrzeć się mu bliżej. Nie ma w tym nic szczególnego. Stwierdziliśmy, że jest to moment, by sprawdzić nowego bramkarza. Dlatego zapadły decyzje - ocenił trener.

W świecie polskiego futbolu dyskutuje się na temat możliwego zakończenia kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego. Na ten temat również wypowiedział się selekcjoner.

- Robert Lewandowski to jest zawodnik, który może bardzo dużo pomóc tej reprezentacji. Nasza gwiazda, o której mówi cały świat. Mam nadzieję i wierzę, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było. Chyba wszyscy jeszcze chcemy korzystać z jego usług - podsumował Urban.

Niedzielne spotkanie zostanie rozegrane na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport