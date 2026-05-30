Koniec kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego? Szczera odpowiedź przed meczem
Już od dawna w polskich mediach trwa dyskusja, kiedy Robert Lewandowski zakończy swoją reprezentacyjną karierę. Na temat przyszłości napastnika na konferencji prasowej przed meczem z Ukrainą wypowiedział się Jan Urban.
Ostatni mecz reprezentacji Polski na pewno nie zapisał się dobrze w pamięci kibiców Biało-Czerwonych. Podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją w finale baraży eliminacji mistrzostw świata i tym samym pożegnali się z marzeniami o grze na mundialu.
W obliczu tej porażki wielu wydawało się, że karierę reprezentacyjną zakończył Robert Lewandowski. Sam zainteresowany opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z podłożoną piosenką "Time to Say Goodbye". Wszystko wydawało się zatem przesądzone.
Mimo to "Lewy" został powołany na najbliższe mecze towarzyskie, w których Biało-Czerwoni zmierzą się z narodowymi drużynami Ukrainy i Nigerii. Co więcej, wiadomo, że napastnik ma pojawić się na murawie w pierwszym z wymienionych spotkań. Tę informację na konferencji prasowej podał selekcjoner.
Na tym samym spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się w przededniu starcia z Ukrainą, Urban zabrał głos w sprawie dalszej kariery Lewandowskiego w kadrze. Szkoleniowiec przyznał, że chciałby, by napastnik jeszcze grał w narodowych barwach.
- Robert Lewandowski to jest zawodnik, który może bardzo dużo pomóc tej reprezentacji. Nasza gwiazda, o której mówi cały świat. Mam nadzieję i wierzę, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było. Chyba wszyscy jeszcze chcemy korzystać z jego usług - podsumował trener.
Niedzielne spotkanie z reprezentacją Ukrainy zostanie rozegrane na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Początek o godzinie 17:30.