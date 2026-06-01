Sensacyjna oferta za Lewandowskiego! To byłby hit
Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca tego roku, a następnie pozostanie oficjalnie wolnym graczem. Już teraz 37-latek jest łączony z przenosinami do różnych klubów. Jednym z nich jest Fenerbahce!
Nie ulega wątpliwości, że przenosiny Lewandowskiego do Turcji byłyby sensacyjnym posunięciem, ale zdaniem włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry, gigant ze Stambułu pracuje nad sprowadzeniem Polaka.
"Fenerbahce planuje podpisać kontrakt z topowym napastnikiem. Pracują nad Lewandowskim, Vedatem Muriqim i Serhou Guirassym" - napisał żurnalista z Półwyspu Apenińskiego.
Decydujące słowo będzie oczywiście należeć do Lewandowskiego i jego agenta. Polak, mimo upływu lat, nie może narzekać na brak ofert. Mowa o transferze do Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych lub pozostaniu w Europie. Dotychczas był łączony z Włochami.
ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa ma nowego dyrektora sportowego
Kapitan naszej kadry prawdopodobnie sam jeszcze nie wie, gdzie będzie grał w kolejnych latach. Wcześniej wspominał, że pragnie dać sobie trochę czasu na przeanalizowanie wszystkich propozycji. Wybór niekoniecznie musi paść na tę najkorzystniejszą finansowo, lecz najatrakcyjniejszą w aspekcie życiowo-rodzinnym. Sam zainteresowany podkreślił również, że z racji wieku jest gotów przenieść się do nieco słabszej sportowo ligi.
Warto podkreślić, że jeszcze niedawno piłkarzem Fenerbahce był Sebastian Szymański, który w styczniu tego roku przeniósł się do Stade Rennes. W składzie 19-krotnego mistrza Turcji są m.in. Ngolo Kante, Marco Asensio, Ederson i Nelson Semedo. Drużyna zajęła drugie miejsce w lidze za Galatasaray i wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.Przejdź na Polsatsport.pl